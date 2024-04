Ravenna-Bologna, linea senza pace: "Treni soppressi e vagoni stracolmi". Per i pendolari è ancora maglia nera

Poco più di un mese fa era finita sotto i riflettori per aver conquistato un poco invidiabile settimo posto fra le linee ferroviarie peggiori d’Italia, per qualità del servizio e numero di ritardi e soppressioni nei primi sei mesi del 2023: parliamo della linea Ravenna-Bologna, new entry nella lista nera tracciata dal rapporto Pendolaria di Legambiente. Oltre a rimbalzare sui media, la notizia aveva innescato un vespaio politico e aperto un confronto fra l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, e i vertici di Trenitalia e Tper, ai quali si erano rivolti anche i comitati dei pendolari. Eppure, a distanza di qualche settimana dall’agognato incontro – a margine del quale sono stati messi sul piatto 20 milioni di euro per il rinnovo della tratta Castel Bolognese-Russi - poco o nulla pare sia cambiato per i viaggiatori. Anzi.

"Gli 86 chilometri che separano Ravenna da Bologna sono diventati un’odissea – esordisce Sabrina Fusari, docente universitaria -. Sono pendolare da una ventina d’anni e so di cosa parlo: se è vero che la linea è afflitta da alcuni problemi cronici – in primis il binario unico - è anche vero che, nel corso degli anni, abbiamo assistito a una caduta verticale della qualità del servizio. Proprio l’altro giorno, a ridosso della pausa pasquale, abbiamo subìto l’ennesima soppressione di un treno senza preavviso. Chi dev’essere a Bologna alle 10 è ormai costretto a essere in stazione alle 7, per ‘prevenire’ cancellazioni e contrattempi; chi inizia a lavorare alle 9 non può andare oltre le 6. È per questa ragione che, negli anni, ho visto diminuire progressivamente il numero dei pendolari su questa tratta: chi poteva ha chiesto il trasferimento, oppure si è arrangiato con altri mezzi, con buona pace dell’impatto sull’ambiente". Le fa eco la collega Tiziana Pironi, pendolare da Russi e Bologna: secondo la docente, il disagio è aumentato al rientro dalla pandemia, probabilmente perché la capacità dei convogli non è adeguata all’affluenza dei viaggiatori: "i vagoni sono stracolmi, soprattutto nella bella stagione. Sarebbero necessari più treni e una migliore programmazione degli orari", dichiara.

Chi viaggia sul percorso inverso non se la passa certo meglio, come conferma Maddalena Roversi Monaco, dipendente amministrativa che compie ogni giorno la tratta Bologna-Ravenna (insieme a decine di dipendenti di vari enti pubblici, docenti al Campus ravennate e studenti universitari). "Sono pendolare dal 2003, ma è negli ultimi quattro anni che la situazione si è fatta disastrosa – ammette –. Ogni giorno mi ritrovo a perdere tempo, arrivando al lavoro in ritardo, e soldi, poiché spesso sono costretta a prendere il taxi in extremis o a ricorrere a passaggi di fortuna. Per quanto sia affezionata a Ravenna, sono determinata a chiedere il trasferimento". Secondo Roversi Monaco, che si è fatta promotrice di una raccolta firme e ha indirizzato una lettera ai sindaci di Ravenna e Lugo (‘senza mai ricevere risposta’, dice), il disagio è dovuto, anche alla carenza di personale sui binari, in grado di dare informazioni in caso di imprevisti. "Come utenti siamo lasciati soli", conclude con amarezza.

Maddalena De Franchis