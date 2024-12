Ravenna-Bologna, una coppia di treni in più

Una corsa in più, andata e ritorno, tra Ravenna e Bologna. Il nuovo orario invernale dei treni conferma i potenziamenti di offerta già annunciati, intensificando a livello regionale i servizi in ambito urbano e metropolitano, con l’obiettivo di spostare ulteriori quote di traffico dall’auto al treno, riducendo traffico e inquinamento.

Per Ravenna tutto questo si traduce in una coppia in più di treni veloci che dal lunedì al venerdì ora collegano la città a Bologna passando da Faenza. La partenza da Ravenna alle 7.06 (arrivo a Bologna alle 8.05) porta da due a tre i collegamenti diretti fra le due città nella fascia pendolare del mattino. La nuova corsa veloce in partenza da Bologna alle 5.50 (arrivo a Ravenna alle 6.50), con fermate a Imola e Faenza, anticipa invece la disponibilità di collegamenti senza cambio che con l’orario precedente erano previsti a partire dalle 6.50.