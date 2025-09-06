Il Ravenna ospita il Bra: le modifiche alla viabilità

Ravenna, 6 settembre 2025 - Domani (domenica), in occasione della partita del campionato di serie C tra Ravenna e Bra in programma alle 17.30 allo stadio ‘Benelli’, sono state disposte possibili modifiche alla viabilità (da attuarsi soltanto in caso di necessità) e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine e con gradazione alcolica superiore a 5.

L’attuazione di tali provvedimenti è, in generale, finalizzata a garantire i primari obiettivi di tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza pubblica. Le diverse misure relative alla viabilità, di volta in volta preliminarmente prese in considerazione, sono valutate, rispetto all’effettiva attuazione, dai soggetti preposti in base all'andamento della contingente situazione dell'ordine e della sicurezza pubblici. Per quanto riguarda la partita di domani - avendo riguardo di tenere nella debita considerazione ogni consentita esigenza di spostamento della popolazione residente -, le misure di viabilità preliminarmente previste in vigore da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita (la cui effettiva attuazione, anche per quanto riguarda la durata, dipenderà dall'andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici) sono le seguenti: - divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nelle aree di prefiltraggio costituite da via Sighinolfi (parte terminale in prossimità dell’incrocio con via Cassino e area in prossimità di via dei Bersaglieri) e in via Punta Stilo (tratto fra via dei Bersaglieri e via El Alamein); divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, eccetto residenti e autorizzati, in via Punta Stilo (tratti fra viale Berlinguer e via dei Bersaglieri e fra via Monte Nero e via Cassino), via dei Bersaglieri (tratto fra via Sighinolfi e via San Mama), via Montelungo, via Anzio, via El Alamein, via Stelvio (tratto fra via Monte Nero e via Cassino); divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Montanari (tratto fra via Cassino e via Nervesa) e via Cassino (tratto fra via Marzabotto e via San Mama.

Dalle 12 sarà chiusa al transito piazza Brigata Pavia. In tutte le zone interessate dai provvedimenti potranno essere consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico. Per quanto riguarda invece i provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina saranno in vigore da due ore prima dell’inizio all’ora successiva alla fine della partita nell’area delimitata da via San Mama (tratto tra la rotonda Irlanda e via Lametta), via Lametta (tratto tra via San Mama e via Podgora), via Podgora (tratto tra via Lametta e via Montanari), via Monte San Michele, viale Randi (tratto tra via Monte San Michele e via M. Pascoli), via M. Pascoli, viale Berlinguer (tratto tra via Marconi e la rotonda Irlanda) e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357. Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina è vietato somministrare e/o vendere per asporto bevande in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti a offendere; somministrare e/o vendere per asporto bevande con gradazione alcolica superiore a 5. Vige inoltre il divieto di consumo e di detenzione per il consumo di bevande con gradazione alcolica superiore a 5 e di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti a offendere. Sono esclusi da tali divieti il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione.