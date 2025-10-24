Ravenna brinda al suo vino ’Giovinbacco – Sangiovese in festa’

In alto i calici: da oggi a domenica 26 ottobre torna ’GiovinBacco – Sangiovese in Festa’, la grande manifestazione dedicata al vino e alla cultura del buon vivere romagnolo.

Per tre giorni il centro storico si trasforma in una vera cittadella del gusto: tra Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, Piazza Kennedy e Piazza XX Settembre si snoderanno banchi d’assaggio, stand gastronomici, laboratori e incontri per celebrare le eccellenze enologiche del territorio. Il protagonista, come sempre, è il Sangiovese di Romagna, ma non mancheranno le altre anime del vino romagnolo – Albana, Trebbiano, Pagadebit – e una selezione speciale di Champagne che porterà un tocco internazionale ai calici di Ravenna.

Accanto ai vini, il pubblico potrà gustare street food, prodotti tipici e piatti locali, in un percorso che unisce gusto, identità e sostenibilità. A curare i laboratori e gli approfondimenti sarà come di consueto Slow Food Ravenna.

Ma GiovinBacco non è solo vino: è anche festa e spettacolo. Ad aprire la kermesse sarà la Banda di Ravenna, che accompagnerà il taglio del nastro (in Piazza Kennedy alle 19.30) con un corteo musicale tra le piazze, dando ufficialmente il via alle celebrazioni. L’ingresso alla manifestazione è libero. Per le degustazioni è possibile acquistare un carnet di assaggi, valido in tutte le piazze dedicate, direttamente sul posto o online. Info su giovinbacco.it.

Inoltre nelle giornate di oggi e domani gli spazi espositivi di Palazzo Rasponi dalle Teste saranno eccezionalmente aperti al pubblico anche fino a tarda sera per poter visitare gratuitamente, fino alle ore 22 le mostre e gli allestimenti d’arte presentati in occasione della IX Biennale del mosaico contemporaneo.