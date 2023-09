Ravenna calcio: Ignazio Cipriani, nipote di Raul Gardini pronto ad acquisirne il pacchetto di maggioranza

Ravenna, 20 settembre 2023 - Il Ravenna in vendita. Ignazio Cipriani, figlio di Giuseppe Jr. Cipriani e di Eleonora Gardini (primogenita di Raul e di Idina Ferruzzi), vorrebbe acquistare il pacchetto di maggioranza del Ravenna Football Club.

Un acquisto importante, perché Ignazio Cipriani sarebbe intenzionato a fare suo il 71% delle quote in questi mesi, per arrivare poi al 100% in un secondo momento. I primi contatti con il presidente del Ravenna, Alessandro Brunelli, risalirebbero all'estate dello scorso anno.

Brunelli, non più tardi del 25 agosto, aveva smentito ufficialmente qualsiasi contatto con un avvocato di New York per una possibile vendita del club. Club che milita in serie D e che ha collezionato 4 punti nelle prime due gare di campionato.

E dopo ore di silenzio, il presidente del Ravenna, Alessandro Brunelli, con una breve dichiarazione ha commentato la possibile cessione della maggioranza della società calcistica a Ignazio Cipriani. Una non-smentita, come è facile capire da queste parole: “Come già successo più volte in passato e come spesso avviene nel contesto, non solo sportivo, eventuali approcci per verificare le situazioni in capo alla società vengono demandati ad advisor esterni. In tutti i casi in cui avvengono approcci di questo tipo vengono sottoscritti degli accordi di riservatezza proprio per tutelare le parti nel percorso - spiega Brunelli -. Dal nostro punto di vista, il compito di questa società è sempre stato, e rimane, dare un futuro consolidato al Ravenna. Al momento siamo concentrati al 110% nel campionato 2023/24 e nel garantire le migliori opportunità di crescita al nostro settore giovanile”.