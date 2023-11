Ravenna Calcio, entro i primi sei mesi del 2024 il passaggio di tutte le quote a Cipriani

Ravenna, 16 novembre 2023 – Si concretizzerà nel primo semestre del prossimo anno il passaggio ad Ignazio Cipriani (figlio di Eleonora, primogenita di Raul Gardini).del 100% delle quote del Ravenna Football Club. “A conferma - recita una nota del sodalizio giallorosso -- della sottoscrizione dell’accordo preliminare, per l’acquisto dell’intero pacchetto di quote della società Ravenna Football Club 1913 SSD arl da parte di Ignazio Cipriani, la società comunica che tra le due parti è stato predisposto un percorso di condivisione delle informazioni che permetterà alla futura proprietà di prendere visione di tutti gli aspetti operativi della realtà giallorossa. Un iter definito che porterà al passaggio del 100% delle quote nel primo semestre del 2024. Al riguardo alcune persone di fiducia individuate da Ignazio Cipriani sono state incaricate di portare avanti questo percorso nei mesi a venire. Le parti stanno operando nel migliore dei modi e con unità di intenti per il futuro del club. A tempo debito verranno convocati i media in una conferenza stampa dove verranno illustrati tutti i progetti futuri. Tutto l’ambiente è al momento completamente focalizzato sulla stagione in corso, con la ferrea volontà di dare continuità ai risultati, fin qui entusiasmanti, prodotti dallo staff e dalla squadra giallorossa”.