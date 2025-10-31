Ravenna? Città di tennis. Effetto Sinner e non solo, è boom di giocatori

Ormai sono 106 milioni i praticanti nel mondo. Gli appassionati di tennis (soprattutto) e padel, sono lievitati in maniera esponenziale anche per la nuova, grande rivalità, tra Sinner e Alcaraz. Ma, in particolare, è l’Italia ad aver tratto un grande impulso per aver avuto, per la prima volta nella sua storia, il numero 1 del mondo. L’effetto Sinner, simile ma amplificato all’effetto Panatta negli anni Settanta-Ottanta, ha portato giovamento ovunque al tennis italiano, a partire dai praticanti e da giovani e giovanissimi che si avvicinano a questa disciplina. La provincia di Ravenna non si sottrae a questa impennata dei praticanti, anzi: se in Italia – secondo i dati della stessa Federtennis e Padel – nel ravennate si è passati da poco più di 2.000 tesserati nel 2019, agli oltre 8.000 del 2024. Ma è in questa stagione sportiva 2025-26 che si è raggiunta l’apoteosi: il tennis ha un suo campionato di serie A1 con 16 squadre nella massima serie. Ebbene, Ravenna è l’unica provincia – assieme a Genova – ad avere due squadre in A1: lo storico Ct Massa Lombarda, fondato negli anni Sessanta e ora presieduto da Giorgio Errani, padre della – tra le altre cose – campionessa olimpica Sara. Ma anche il Ct Zavaglia, aperto sin dagli anni Trenta del secondo scorso e dove da giovanissimo era socio e giocava il doppio col padre Gabriele, l’attuale presidente dell’Atp (l’associazione dei tennisti professionisti) Andrea Gaudenzi, faentino per nascita e tradizione familiare (il nonno Teo aveva fondato il Tc Faenza) ma ravennate di residenza e allenamenti quotidiani proprio allo Zavaglia. Insomma un terreno fertilissimo che sta vedendo gli iscritti e i praticanti lievitare.

Come spiega la vicepresidente del Circolo Zavaglia, Egle Torre: "È innegabile che ci sia stato un effetto Sinner – dice – gli iscritti alla scuola tennis sono aumentati del 50 per cento quest’anno. Certo anche come Circolo ci siamo dati da fare: con il nuovo consiglio eletto a maggio e, grazie anche all’appoggio del Comune e in prima persona del sindaco Barattoni, siamo riusciti a coinvolgere con la città con tante iniziative che hanno riscosso grande successo. L’iniziativa in piazza Kennedy, le porte aperte al circolo per provare il tennis, la squadra di A1 che sta riscuotendo tantissimo interesse e tanti spettatori. Tutto questo sta convogliando sempre più appassionati e praticanti verso il tennis".

Entra ancor più nello specifico Omar Urbinati, nato e cresciuto allo Zavaglia, tennista di ottimo livello, già tecnico federale e ora tornato là dove tutto era iniziato come direttore tecnico: "Sinner e gli altri tennisti italiani – spiega Urbinati – tra i primi della classifica mondiale, ma già dagli anni scorsi con Berrettini, hanno portato grande giovamento al movimento, anche per quel che ci riguarda. Oggi abbiamo oltre 60 ragazzini iscritti alla scuola tenni contro i 43 dello scorso anno. Ma la cosa che colpisce è la giovanissima età della maggior parte: 4-5 anni. Ovvero ragazzini e bambini che come primo sport della loro vita hanno scelto il tennis, in controtendenza col passato, quando arrivavano a giocare con la racchetta dopo aver provato almeno due o tre sport. Con una sostanziale parità con le ragazzine e anche questa è una novità importante: sicuramente è merito delle tante ottime iniziative del Circolo ma anche del boom del tennis italiano. Abbiamo poi una decina di ragazzi nella preagonistica e una ventina in agonistica che si allenano 3-4 volte a settimana con un valore sportivo più che interessante e di varie età. Per far loro assaporare il tennis di livello, li impieghiamo come raccattapalle nelle partite di A1 e magari in allenamento scambiano anche con i giocatori della squadra. Un modo importante per crescere".

Ugo Bentivogli