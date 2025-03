Ravenna contro le mafie. Incontro Simmaco Perillo

Nell’ambito della rassegna “Ravenna contro le mafie 2025” promossa dal Comune, in collaborazione con l’associazione Pereira Aps, alle 20.30 di stasera all’Almagià, ci sarà l’evento ’Al di là delle mafie’ aperto alla cittadinanza e in particolare agli adolescenti e alle loro famiglie. Dopo i saluti del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, di Giancarlo Melandri per Sos Impresa Confesercenti e di Carlo Garavini di Libera contro le mafie Ravenna, si aprirà l’incontro dialogato, condotto da Matteo Pasi, presidente dell’ associazione Pereira, con Simmaco Perillo, educatore e presidente della cooperativa sociale ’Al di là dei sogni’ di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che da anni lavora su terre confiscate alla camorra, a stretto contatto con giovani che hanno problemi di criminalità, droga, carcere, per il loro reinserimento nella società.