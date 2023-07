Ravenna, danni e strade chiuse Un tronco cade sul treno, un ferito

Un’altra tempesta da paura, l’ennesima. A tre giorni dall’incubo che ha portato via coppi e talvolta pure i muri tra Voltana, Alfonsine e Savarna, nelle prime ore di ieri un altro episodio meteorologico preoccupante ha colpito il territorio, con pioggia e folate di vento fino a circa 100 kmh. La zona più colpita è Faenza, ma conseguenze minori si sono registrate anche nel resto del territorio. A Ravenna il vento ha fatto cadere molti alberi, che hanno causato danni ad auto, edifici e pure un treno. È successo verso le 6.45 tra le stazioni di Classe e Savio: il convoglio stava transitando quando un albero è caduto. Un ramo ha rotto un finestrino e ha ferito lievemente un passeggero, che ha riportato delle ecchimosi. Anche la parte superiore del treno ha riportato danni e la circolazione nel tratto in questione è rimasta sospesa fino a poco dopo le 12. Dopo l’incidente il personale di Trenitalia ha fatto spostare i passeggeri in una altra carrozza e poi il treno, arrivato a Lido di Classe, è stato cancellato. Gli utenti sono stati portati fino a Ravenna con i pullman della Protezione civile, mentre il ferito è stato preso in cura dal 118. Problemi anche tra Bagnacavallo e Russi per alberi caduti sulla linea ferroviaria.

Danni anche agli edifici. A Ponte Nuovo è volato via parte del tetto dell’ex hotel Romea: ieri mattina i vigili del fuoco erano al lavoro per metterlo in sicurezza. A Filetto sono caduti diversi alberi nel cortile della scuola dell’infanzia, uno si è appoggiato sul tetto. Nei prossimi giorni il Comune fa sapere che si procederà alla rimozione delle piante. La polizia locale ha ricevuto parecchie segnalazioni, e per gestire la situazione ha messo in campo 13 pattuglie, tre delle quali in servizio già dalle 5.30 per i controlli anti bivacco sul litorale e poi impiegate nell’emergenza. Le prime richieste di intervento sono arrivate verso le 6, e da lì alle 13 sono state circa una cinquantina in totale. In particolare, tra le altre, sono giunte richieste per alberi caduti, rami pericolanti, cornicioni di edifici danneggiati e in procinto di staccarsi, segnaletica abbattuta o dissestata, guaina di un tetto divelta, impianto semaforico danneggiato. Per i problemi causati dal maltempo a uno stabile del centro storico è stato chiusa via Gioacchino Rasponi tra piazza Kennedy e piazza XX Settembre. Gli agenti sono intervenuti anche su tre incidenti stradali.

Parecchie strade nella prima mattinata di ieri sono state bloccate a causa della caduta di alberi. Alle 8 erano chiuse via Ravegnana fra Coccolia e Ghibullo e la statale 16 Adriatica all’altezza di Mirabilandia per alberi caduti. E non sono state le uniche piante a cedere, purtroppo: a Ravenna ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per lo stesso motivo anche in via Dismano Vecchio intersezione viale Po, in via Tommaso Gulli, in via Antica Popilia, in via Romea sud vicino alla scuola di Classe, in via delle Rimembranze a Piangipane vicino al centro diurno per gli anziani, in via Romea prima dell’intersezione con via Crocetta e in via Rampina a San Pietro in Trento. Già a metà mattina, dopo gli interventi dei vigili del fuoco, la viabilità su Ravegnana e Adriatica ha ripreso a circolare come sempre. Ieri mattina inoltre il Comune aveva vietato l’accesso a pinete, parchi e cimiteri (salvo funerali programmati).

Problemi nel forese anche all’elettricità, soprattutto nelle Ville Unite e Disunite. Le raffiche di vento hanno infatti provocato l’interruzione della linea elettrica: ieri mattina Enel era operativa con due squadre. Per segnalazioni di disfunzioni si può chiamare la polizia locale: 0544-219219.