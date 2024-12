Ravenna diventa città pilota per il turismo sostenibile con il progetto Footprints

Dalla mobilità alla digitalizzazione dei servizi. Il turismo a Ravenna cerca una strada più green che è stata presentata ieri nell’ambito di Footprints, il progetto che propone Ravenna città pilota a livello europeo come destinazione turistica sostenibile.

In fatto di mobilità green e infrastrutture accessibili verranno realizzati dei "welcome hub" per il noleggio e l’assistenza su mezzi ecologici come biciclette e mezzi elettrici mentre i turisti saranno incoraggiati a diventare "cittadini temporanei" di Ravenna premiando le scelte sostenibili con vantaggi durante la visita, come sconti o esperienze locali.

Debutterà anche una piattaforma digitale intuitiva che guiderà i turisti durante il soggiorno, offrendo non solo informazioni turistiche, ma anche opzioni di mobilità e servizi di prenotazione, il tutto integrato con il sistema di incentivi.

Infine, più sostenibilità nelle strutture ricettive: le imprese turistiche locali saranno coinvolte in un percorso di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ottenere certificazioni verdi e garantire ai visitatori opzioni eco-friendly per alloggio e ristorazione così come verranno progettati percorsi e arredi urbani per garantire la piena accessibilità del centro storico, con un’attenzione particolare alle esigenze di anziani, disabili e scolaresche.

Il progetto è finanziato con 5 milioni di euro nell’ambito dell’iniziativa European Urban Initiative – Innovative Actions e avrà una durata di 42 mesi, dal 1° dicembre 2024 al 31 maggio 2028, ed è coordinato dal Comune di Ravenna, con il supporto di un ampio partenariato che include attori locali e internazionali tra i quali Ravenna Incoming, l’Associazione Eutropia, Azimut Spa, Vista Tecnologie, ART-ER, San Vitale, Atlantide e le città europee di Veszprém (Ungheria), Dubrovnik (Croazia) e Altea (Spagna).

Footprints si propone di rendere Ravenna una destinazione dove le scelte ecologiche e responsabili diventano non solo le più vantaggiose, ma anche quelle più facili, divertenti e gratificanti per i turisti.

Il progetto non solo coinvolgerà i turisti, ma anche la comunità locale, gli operatori turistici e le imprese ricettive, per creare un sistema turistico integrato che favorisca comportamenti eco-compatibili, servizi di trasporto intermodali e un’esperienza turistica che sia autentica e coinvolgente.

"Con questo progetto, vogliamo garantire che ogni visita a Ravenna lasci un’impronta positiva sull’ambiente e sulla comunità. Ravenna – ha affermato l’assessore al Turismo di Ravenna Giacomo Costantini – sta intraprendendo un percorso di trasformazione che va oltre la semplice offerta turistica. Con Footprints vogliamo fare della nostra città un modello di sostenibilità, dove il turismo diventa un’opportunità per sensibilizzare e coinvolgere tutti i cittadini, residenti e temporanei, in azioni concrete per la protezione dell’ambiente e per un benessere collettivo".