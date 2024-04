Ravenna dopo l’alluvione. L’importanza delle dune contro la salinizzazione

Nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze “Ravenna dopo l’alluvione. Il tempo della conoscenza e delle responsabilità anche individuali”, promosso da Delegazione Fai di Ravenna e Slow Food Ravenna aps: l’appuntamento è per domani alle 17.30 nell’Aula Magna della Casa Matha per ragionare su “Impatto dell’intrusione salina sull’acquifero costiero di Ravenna e strategie per la conservazione del sistema dunoso ravennate”. Ne parleranno l’assessora Federica Del Conte, Beatrice M. S. Giambastiani e Luigi Cantelli di BiGeA, dipartimento di Scienze Biologiche Unibo.