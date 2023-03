Ravenna, droga dalla California con i corrieri leciti

Droga dalla California con i corrieri leciti

Ravenna, 18 marzo 2023 – La droga, tanta droga, arrivava dalla California direttamente a Ravenna attraverso mezzi leciti, ovvero i corrieri che tutti utilizziamo per fare recapitare i pacchi a domicilio. Nei pacchi che hanno portato all’arresto di Gianmarco Pinto, 27enne originario del Brindisino ma domiciliato in città, c’erano però hashish, marijuana ma soprattutto sigarette elettroniche con olio di hashish con principio attivo Thc al 96,25% e spinelli con Thc oltre il 50%. Solo nell’abitazione dove viveva il 27enne prima di essere portato in carcere, nella serata di mercoledì gli agenti della squadra Mobile di Ravenna, coordinati dal pm Angela Scorza, hanno trovato e sequestrato 308 sigarette elettroniche con olio di hashish purissimo, 282 spinelli preconfezionati e quasi mezzo chilo di hashish suddiviso in tavolette. L’operazione, svolta dagli agenti dell’Antidroga della squadra Mobile di Ravenna, in stretto coordinamento con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno, è stata avviata dalla segnalazione di un sequestro effettuato a dicembre dalla polizia tedesca presso l’aeroporto di Colonia-Bon di un pacco contenete oltre un chilo di marijuana proveniente da Los Angeles e destinato a un soggetto fittizio domiciliato a Ravenna. Le indagini, coordinate dal pm Angela Scorza, hanno permesso rapidamente di...