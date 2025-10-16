Ravenna, è arrivato in città un nuovo concept di parafarmacia: 220 mq dedicati alla salute e al benessere per tutti

Nel cuore di Ravenna ha aperto le porte una realtà che sta rivoluzionando il concetto di parafarmacia in Italia: Medi-Market. Il punto vendita di via Maggiore 11 rappresenta molto più di un semplice negozio: un nuovo modo di intendere la salute e il benessere, rendendoli davvero alla portata di tutti.

Un concetto innovativo nel panorama italiano

Medi-Market è una catena di parafarmacie di origine belga che ha già conquistato il mercato europeo con centinaia di punti vendita e che ora si sta affermando con forza anche in Italia, contando oltre 60 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. La filosofia aziendale si basa su tre pilastri fondamentali: prezzo accessibile, ampia scelta e consulenza qualificata.

Il punto vendita ravennate si distingue per la sua vastità e completezza: oltre 220 metri quadri interamente dedicati al benessere, con più di 10.000 articoli selezionati delle migliori marche. L'assortimento spazia dai farmaci da banco ai prodotti per lo sport, dalla maternità alla skincare e all'anti-age, garantendo soluzioni per ogni esigenza e per ogni famiglia.

Un’offerta vantaggiosa e trasparente

La promessa di Medi-Market è chiara: "Offrire ogni giorno il massimo della qualità al minimo prezzo possibile". Questa filosofia si concretizza in promozioni costanti, con sconti che possono raggiungere il 50% su oltre 400 prodotti, dagli integratori per affrontare il cambio di stagione alle ultime novità per la cura della pelle e dei capelli.

Il programma fedeltà "My Freedelity Program" offre ulteriori vantaggi agli iscritti, con offerte private, omaggi e buoni regalo esclusivi. Questo approccio si allinea perfettamente con le esigenze del mercato parafarmaceutico italiano, dove il ticket medio per scontrino si attesta tra i 20-30 euro.

Posizione strategica nel cuore di Ravenna

Il punto vendita di via Maggiore 11 è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30, posizionandosi strategicamente in una delle arterie commerciali più importanti e vivaci della città. Questa ubicazione permette di servire sia la comunità locale che i numerosi turisti che visitano Ravenna

Un settore in crescita

Il mercato delle parafarmacie italiane sta attraversando una fase di consolidamento e crescita. Con un fatturato complessivo che si attesta tra 850-880 milioni di euro nel 2025 e oltre 4.200 punti vendita attivi (secondo quanto riportato dal report 2025 di Assosalute – Federchimica) il settore beneficia della crescente attenzione dei consumatori verso la salute preventiva e il benessere.

Le parafarmacie stanno evolvendo verso il modello di "farmacia dei servizi", proponendo consulenze personalizzate e screening rapidi oltre alla vendita di prodotti specifici. Medi-Market si inserisce perfettamente in questa evoluzione, offrendo un servizio completo e personalizzato.

La forza della consulenza specializzata

Ciò che rende davvero unico Medi-Market non è solo l'assortimento, ma la presenza di farmacisti esperti pronti ad ascoltare, consigliare e guidare ogni cliente. Questo approccio umano trasforma ogni acquisto da una semplice transazione commerciale a una scelta consapevole e personalizzata.

Nel settore parafarmaceutico italiano, che nel 2025 registra una crescita stabile del 5% nei valori, la differenziazione attraverso i servizi personalizzati rappresenta un elemento chiave per il successo. Medi-Market si inserisce perfettamente in questo trend, offrendo una consulenza che va oltre la semplice vendita.

Medi-Market Ravenna rappresenta quindi non solo un nuovo punto vendita, ma un nuovo approccio al benessere: accessibile, qualificato e orientato alle reali esigenze delle persone. Come recita il loro motto: "La salute è alla portata di tutti".