Ravenna e il Risorgimento: "L’Italia e i suoi ideali siano esempio per l’oggi"

Ravenna, con Torino e Roma, è una delle tre capitali italiane del Risorgimento e se in tutte e tre le città c’è un museo dedicato a quel periodo storico, quello di Ravenna si distingue, e primeggia, perché ha avuto l’intuizione di mettere insieme documentazione e tecnologia multimediale, in maniera da rendere il patrimonio museale, arricchito dal deposito delle collezioni Spadolini e Craxi e delle relative fondazioni, affascinante anche per i giovani.

Lo ha ribadito Antonio Patuelli, direttore della rivista Libro Aperto, presso la Casa Matha di Ravenna dove si è svolta la celebrazione pubblica del 40° anniversario della sezione ravennate ’Anita Garibaldi’ dell’Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini. Da parte sua Giannantonio Mingozzi, cittadino onorario di Laguna, città brasiliana in cui nacque Anita Garibaldi, ha ribadito che "se vogliamo dare un’etica ai giovani non possiamo trascurare la nostra storia e abbiamo il dovere morale di impegnarci per far conoscere la storia di Giuseppe e Anita Garibaldi alle nuove generazioni".

Una storia, gli ha fatto eco Patuelli, "che racconta di Garibaldi e Cavour con ideali complementari: il primo interpretava la volontà popolare di non arrendersi, di combattere per scelta e non per obbligo; il secondo privilegiava la diplomazia internazionale consapevole che l’Italia da sola non ce l’avrebbe fatta a liberarsi dal dominio straniero. Oggi il nostro orizzonte è quello europeo e occorre proseguire sulla strada di una politica estera e di una difesa comune anche in collaborazione con la Gran Bretagna".

I lavori sono stati conclusi dal vicesindaco e presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento, Eugenio Fusignani che ha ribadito come "dalla fattoria Guiccioli, in cui morì Anita Garibaldi, parta una storia di patriottismo, e non di nazionalismo, e di una cultura che evoca la complessità. La storia deve camminare con noi, nelle nostre istituzioni".

La manifestazione si è conclusa a Palazzo Guiccioli con la Banda della città che ha intonato motivi patriottici a conclusione di una giornata che, complice l’entrata gratuita, ha visto oltre mille visitatori ai musei Byron e del Risorgimento.

Giorgio Costa