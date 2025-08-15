Ravenna e l’ippica. Forti ne racconta il legame

La Cassa di Ravenna prosegue nell’opera di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica al Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo 30. Fino a lunedì prossimo c’è la possibilità di vedere la mostra dal titolo ‘Cavalli in pista’, tratta dalla collezione di manifesti e locandine di Alberto Forti, ravennate e appassionato ricercatore di cimeli relativi alle corse dei cavalli al trotto. Molti non sanno che l’ippica ed il trotto hanno una grandissima tradizione a Ravenna, come del reto in tutta la Romagna: oltre 100 anni fa, ad esempio, nel 1921-1922 si corse proprio all’ippodromo di Ravenna il Campionato d’Europa di trotto, a riprova della storia ricchissima che questo sport, ancora oggi popolarissimo in tutto il mondo, può vantare nella città bizantina.

E di questa storia Alberto Forti, ravennate, è un custode straordinario ed appassionato: per questo le vetrine del Private Banking della Cassa accolgono in questi giorni una parte della sua collezione di manifesti e locandine, un materiale che spazia dagli anni Sessanta del XIX Secolo ai Cinquanta del XX Secolo e che raccoglie le locandine delle più prestigiose riunoni di corse dei vari ippodromi italiani, molti dei quali sono ancora in attività. Tra questi, la locandina del Campionato Europeo di Corse al Trotto del 4, 11 e 18 maggio 1930, organizzato dalla Società Ippica Ravennate: un Gran Premio con un montepremi di 120 mila lire, cifra ragguardevole per i tempo.

Manifesti e locandine raccontano anche l’evoluzione della grafica pubblicitaria: dai più antichi, con solo testo scritto, si passa a quelli anche riccamente illustrati. Va rilevato come le società di corse che gestivano gli ippodromi si affidassero spesso ai migliori illustratori dell’epoca quali Marcello Dudovich o Primo Sinopico (pseudonimo di Raoul de Chaneun). Forti espone nella mostra di piazza del Popolo i manifesti e le locandine: che rappresentano una parte della sua ricca collezione di cimeli, che annovera anche caschi dei drivers, coperte per cavalli, vecchi sulki, fotografie ed altri documenti.