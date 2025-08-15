Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaRavenna e l’ippica. Forti ne racconta il legame
15 ago 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Ravenna e l’ippica. Forti ne racconta il legame

Ravenna e l’ippica. Forti ne racconta il legame

Fino a lunedì in mostra al Private Banking in piazza del Popolo a Ravenna ’Cavalli in pista’: esposti cimeli quali caschi da drivers, foto e documenti .

Alcuni manifesti d’epoca in mostra al Private Banking

Alcuni manifesti d’epoca in mostra al Private Banking

Per approfondire:

La Cassa di Ravenna prosegue nell’opera di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica al Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo 30. Fino a lunedì prossimo c’è la possibilità di vedere la mostra dal titolo ‘Cavalli in pista’, tratta dalla collezione di manifesti e locandine di Alberto Forti, ravennate e appassionato ricercatore di cimeli relativi alle corse dei cavalli al trotto. Molti non sanno che l’ippica ed il trotto hanno una grandissima tradizione a Ravenna, come del reto in tutta la Romagna: oltre 100 anni fa, ad esempio, nel 1921-1922 si corse proprio all’ippodromo di Ravenna il Campionato d’Europa di trotto, a riprova della storia ricchissima che questo sport, ancora oggi popolarissimo in tutto il mondo, può vantare nella città bizantina.

E di questa storia Alberto Forti, ravennate, è un custode straordinario ed appassionato: per questo le vetrine del Private Banking della Cassa accolgono in questi giorni una parte della sua collezione di manifesti e locandine, un materiale che spazia dagli anni Sessanta del XIX Secolo ai Cinquanta del XX Secolo e che raccoglie le locandine delle più prestigiose riunoni di corse dei vari ippodromi italiani, molti dei quali sono ancora in attività. Tra questi, la locandina del Campionato Europeo di Corse al Trotto del 4, 11 e 18 maggio 1930, organizzato dalla Società Ippica Ravennate: un Gran Premio con un montepremi di 120 mila lire, cifra ragguardevole per i tempo.

Manifesti e locandine raccontano anche l’evoluzione della grafica pubblicitaria: dai più antichi, con solo testo scritto, si passa a quelli anche riccamente illustrati. Va rilevato come le società di corse che gestivano gli ippodromi si affidassero spesso ai migliori illustratori dell’epoca quali Marcello Dudovich o Primo Sinopico (pseudonimo di Raoul de Chaneun). Forti espone nella mostra di piazza del Popolo i manifesti e le locandine: che rappresentano una parte della sua ricca collezione di cimeli, che annovera anche caschi dei drivers, coperte per cavalli, vecchi sulki, fotografie ed altri documenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mostre