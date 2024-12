Ravenna e l'isolamento ferroviario: il neo governatore de Pascale sollecita Trenitalia

di Andrea Degidi

Uno dei primi ’trattamenti di riguardo’ che Ravenna si aspetta dal neo governatore della Regione, Michele de Pascale, è una telefonata a Trenitalia. Perché l’isolamento ferroviario di Ravenna sta diventando una barzelletta.

Per ridurre i tempi verso Bologna è indispensabile, prima o poi, il raddoppio del tratto sino a Castel Bolognese. Poi Ravenna patisce di essere fuori dalla direttrice della via Emilia, dove Trenitalia investe, come dimostra il prossimo treno da Monaco di Baviera fino a Rimini con stop a Bologna, Cesena, Rimini, Riccione e Cattolica (e tanti saluti a Cervia).

Il tutto mentre i pendolari della Faentina sono ostaggio di continui disagi. Siamo una terra turistica, ma volte sembra quasi che ce ne dimentichiamo.