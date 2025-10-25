Ravenna e Parigi unite dai mosaici: "Anche Chagall se ne innamorò"

Anche il Museo Classis Ravenna (in via Classense) partecipa alla IX edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo. E lo fa con la mostra ‘Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi’, aperta fino al 18 gennaio, in cui sono esposte 14 riproduzioni fedeli di grandi mosaici bizantini di Ravenna su carta da lucido, con chiaro scopo documentale. "Non si tratta di semplici copie – spiega l’assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia, ieri durante l’inaugurazione – ma di strumenti che nel corso del Novecento si sono rivelati essenziali per la valorizzazione, documentazione e diffusione del patrimonio musivo ravennate nel mondo". Curatori dell’esposizione sono Giuseppe Sassatelli, Fabrizio Corbara e Daniele Torcellini. "Abbiamo sempre partecipato alla Biennale – ricorda Sassatelli che è anche presidente della Fondazione RavennAntica –. Questa mostra è in fortissima sintonia con il programma più generale di quest’anno che considera il mosaico un ponte tra passato e presente. Il titolo scelto non serve per attirare l’attenzione del pubblico come si potrebbe pensare, ma per richiamare subito alla memoria una importante mostra che si svolse davvero a Parigi nel 1931, ‘L’Exposition internationale d’art byzantin’, al Musée des arts décoratifis. È probabile che anche Marc Chagall, cui è dedicata una importante esposizione al Mar, abbia avuto occasione di visitare la mostra parigina e abbia potuto trarre da essa il suo grande interesse per il mosaico".

Per l’occasione, l’Italia partecipò inviando nella capitale francese numerose opere e da Ravenna partì un nutrito numero di oggetti tra cui alcuni cartoni dipinti di mosaici bizantini realizzati da Alessandro Azzaroni e Giuseppe Zampiga, agli inizi del Novecento, nell’ambito dei restauri degli edifici storici ravennati promossi da Corrado Ricci. "All’epoca – aggiunge Corbara, conservatore del Museo Classis –, ancor più di oggi, Ravenna era vista come un luogo imprescindibile per chiunque dovesse lavorare sull’arte bizantina. Promotore della grande mostra enciclopedica parigina fu Charles Diehl, considerato il fondatore della bizantinistica francese, con una scuola di pensiero che risaliva al periodo di Napoleone III".

All’interno della mostra allestita al Museo Classis è possibile ammirare alcune riproduzioni originali inviate a Parigi per l’occasione, insieme a materiali provenienti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dall’Accademia di Belle Arti e il liceo artistico ‘Nervi-Severini’ di Ravenna. Si tratta di un vero e proprio patrimonio di conoscenza, che ha accompagnato la rinascita contemporanea dell’arte musiva, rivelandosi ancora oggi uno strumento imprescindibile per studiosi, artisti e appassionati. Per approfondire i diversi aspetti della mostra, sono in programma ‘passeggiate’ gratuite, il sabato pomeriggio alle 15.30, condotte dai curatori: l’8 e 22 novembre rispettivamente con Torcellini e Corbara, il 17 gennaio con Sassatelli. Il progetto è realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Roberta Bezzi