Ravenna è pronta per Halloween

Tutta la provincia di Ravenna si prepara per Halloween, con attività, eventi a tema per bambini e adulti e l’immancabile ’dolcetto o scherzetto’.

Domani, dalle 16 alle 19, in piazza Kennedy a Ravenna ci sarà la ’caccia al tesoro’, mentre venerdì, sabato e domenica, sempre dalle 16 alle 19, la piazza si riempirà di giostre, giochi e laboratori. Costo: 5 euro ad attività. Info e iscrizioni su https://www.associazionetralenuvole.it/Ravenna Halloween 2024. Telefono: 370-3083416.

La festa alle Artificerie Almagià (via dell’Almagià 2) è prevista domani dalle 16.30, con una serie di attività dedicate ai bambini e ai genitori. Alle 17.30 spazio alla compagnia ’Progetto g.g.’ che porterà in scena lo spettacolo ’Streghe’, liberamente ispirato al romanzo per bambini ’Le streghe’ di R. Dahl. Al termine dello spettacolo inizierà ’dolcetto o scherzetto?’ nel quartiere. Biglietti disponibili alle Artificerie Almagià (il giorno di spettacolo dalle 10.30 alle 12.30 e a partire dalle 16). Per prenotazioni: 392-6664211 (attivo dalle 10 alle 14) o prenotazione@teatrodeldrago.it (il biglietto per adulti costa 7 euro, i bambini e over 65 pagheranno 5 euro).

Da domani a domenica, nelle vie della città, alle 16.30 ci sarà la ’caccia al teSSSoro’ dedicata ai più piccoli, con i bambini che dovranno risolvere enigmi nascosti tra le vie e i monumenti storici del centro. Alle 17, invece, partirà il tour a piedi ’I segreti di Ravenna’, per vedere la città sotto una luce diversa e scoprirne i segreti nascosti.

Per l’occasione, anche il CinemaCity (via Secondo Bini 7) organizza eventi a tema. Domani alle 17 prevista animazione con truccabimbi e sculture di palloncini, alle 18.30 animazione con bolle di sapone giganti mentre alle 20.30 lo spettacolo ’Billo Circus’. Per info 0544-500410.

La festa a Bagnacavallo, che si svolgerà in piazza della Libertà, inizierà domani pomeriggio alle 15, con l’apertura dei mercatini creativi. Il ’tunnel degli orrori’ ospiterà alle 17 le letture per i bambini, mentre alle 18 sarà il luogo di partenza per ’dolcetto o scherzetto’. Lo stand gastronomico sarà in funzione dalle 19, con cappelletti, caldarroste, crepes e vin brulè. Dalle 19.30 musica con baby dance e dj set e, dalle 21, le canzoni dei Nomadi cantate dalla tribute band ’Aironi bianchi’. Info su www.bagnacavallocultura.it.

Sempre in piazza della Libertà, nel Palazzo Vecchio stasera e domani alle 21 verrà proiettato ’Frankenstein Junior’ di Mel Brooks, uscito nelle sale 50 anni fa. Costo 7 euro, ridotto 5 euro. Per info 320 8381863 o 333 7866395.

L’Halloween di Marina di Ravenna si svolgerà domani dalle 17 alle 19.30, con il ritrovo al ristorante Velico (via Molo Dalmazia). Da qui, i partecipanti partiranno per fare ’dolcetto o scherzetto’ ai commercianti di Marina. Si arriverà infine alla Galleria FaroArte (largo Magnavacchi 6), dove ci sarà una merenda, musica, truccabimbi e la gara per il miglior costume.

A Lugo sarà possibile già oggi festeggiare Halloween, con il laboratorio di intaglio delle zucche in programma dalle 17 alle 19 nelle ex peschiere della Rocca (largo del Tricolore 1). Per i bambini dai 3 ai 6 anni, alla stessa ora, ci saranno letture di storie di paura nella Rocca in sala Baracca, organizzate dalla biblioteca Trisi. Domani, dalle 17, l’ingresso della Rocca si anima con danze spettrali, mentre all’interno del castello verranno organizzati laboratori e spettacoli. Alle 19.30 e alle 20 previste visite guidate a lume di torcia all’interno della Rocca alla scoperta delle zone più nascoste e dei loro segreti. Alle 21 due eventi di animazione: nella corte interna della Rocca andrà in scena ’Il castello degli spaventi’, commedia per burattini con Vladimiro Strinati, mentre nella sala Codazzi della biblioteca Trisi un concerto per voce e percussioni musicato da Danilo Comitini, e ispirato al celebre racconto di Edgar Allan Poe ’Il gatto nero’. Anche a Voltana i bambini potranno festeggiare Halloween con ritrovo alle 17 davanti al piazzale della stazione, per poi recarsi nelle attività del paese dove riceveranno doni e dolci. Tutti gli appuntamenti in programma sono gratuiti e ad accesso libero, fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni 349 0672892.

La festa a Cotignola parte alle 17.30 con lo spettacolo di burattini ’Il giardino delle fragole’ nel cortile del museo civico ’Luigi Varoli’ (corso Sforza 21 e 24). Alle 18.30 a casa Varoli c’è il laboratorio ’Il teatro delle mani’, su prenotazione scrivendo a postaselvatica@gmail.com. La serata prosegue alle 21 al piazzale della Pace con uno spettacolo di led e fuochi. Saranno presenti stand gastronomici, streed food, dj set e drink nel giardino di casa Varoli e mercatino degli hobbisti creativi lungo le vie del centro.

In piazza Gramsci ad Alfonsine, domani dalle 19, ci saranno spettacoli itineranti, macchine mostruose steampunk, laboratorio creativo, sbandieratori del rione Cento e il tradizionale concorso in maschera a premi, oltre a stand gastronomici. Ma non solo. Al labirinto Effimero (via Roma 111), alle 19.30 si apriranno i cancelli dei tre percorsi spaventosi con attori e performer. Costo biglietto: 15 euro. Per info: www.galassicarlo.com

A Porto Fuori, nella piazza dell’incontro, dal tardo pomeriggio di domani ci saranno truccabimbi, gara di zucche e spettacolo infuocato. A Fosso Ghiaia, invece, domani dalle 18 previsto il ’dolcetto o scherzetto’ nelle case con una zucca o lumino.

Infine, Bagnara di Romagna organizza per domani un originale gioco a squadre chiamato ’Cannibal Halloween Town’, che si svolgerà in diverse fasce orarie. È prevista una quota di partecipazione. Prenotazione necessaria scrivendo a prenotazioni@associazionecreativa.it. Per info: pagina Facebook ’Museo del castello - Rocca sforzesca’ o contattare il 338-3792523 o 388-5657815 (preferibilmente Whatsapp).