Ravenna e San Francesco. Il Santo diventa mosaico

“Ravenna racconta Francesco” è il titolo della mostra (inaugurata ieri mattina) allestita negli spazi espositivi della Biblioteca Oriani in occasione della IX Biennale di mosaico contemporaneo di Ravenna. L’esposizione rende omaggio a San Francesco nell’anno che precede l’ottavo centenario della sua morte e apre una riflessione sul Poverello d’Assisi attraverso oltre trenta opere in mosaico, esposte in un luogo suggestivo della città, proprio a fianco della Basilica dedicata al Santo, e alla tomba del Poeta che in Francesco vide un Sole per la Chiesa (la biblioteca Oriani si trova in via Corrado Ricci).

Il progetto si inserisce nelle azioni di sostegno dei mestieri artigiani, in particolare del mosaico, avviato a Ravenna nel 2017 e prosegue nell’impegno di valorizzazione delle imprese all’interno della Biennale del mosaico attraverso dei percorsi artistici che permettono agli imprenditori di esprimere la propria abilità tecnica, esaltando il saper fare artigiano e la capacità artistica di interpretare un progetto. Sono presenti le opere di Annafietta (Anna Finelli), Barbara Liverani Studio, Dimensione Mosaico, Koko Mosaico, Pixel Mosaici, che sotto il marchio “Racconti Ravennati” realizzano progetti artistici in modo collettivo, e Luciana Notturni.

Sarà possibile visitare la mostra allestita alla biblioteca Oriani fino a domenica 2 novembre, nei seguenti giorni e orari: il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30.

La mostra, curata da Suor Anastasia, è promossa e organizzata dalla CnaTerritoriale di Ravenna, realizzata con la collaborazione del Comune di Ravenna, Ravenna città del mosaico, Biennale di mosaico contemporaneo e Mar e con il contributo di Assicoop Romagna Futura Agente Generale Unipol.