"Ravenna, emergenza abitativa: le famiglie non riescono più a pagare i mutui"

L’inaugurazione dell’Emporio solidale

Ravenna, 30 gennaio 2023 – A un mese dall’apertura, l’emporio solidale della Caritas di via Narsete è in piena attività. Tutte le famiglie che prima si recavano al centro d’ascolto di piazza Duomo per ricevere il pacco con i generi alimentari ora hanno la tessera e possono fare la spesa in autonomia all’emporio. "Le famiglie – spiega Daniela Biondi, vicedirettrice della Caritas Diocesana – sono settecento. Le modalità per accedere sono le stesse di prima: dopo un incontro al centro d’ascolto si valuta la situazione e si consegna la tessera. La quantità di punti è proporzionata al numero dei componenti del nucleo familiare. All’emporio ad ogni tipo di alimento corrisponde un numero di punti, che aumenta quando si passa a generi sempre più ‘superflui’".

Il 2023, assicura Daniela Biondi, è iniziato con un aumento delle richieste che ricalca la situazione degli ultimi anni, ma la vera emergenza non è più nell’ambito delle risorse alimentari.

"Solo in questo gennaio 2023 – sottolinea la vicedirettrice della Caritas – ci sono arrivate venti richieste di accesso alla Casa della Carità da parte di famiglie con lo sfratto esecutivo. Significa che hanno già una data entro la quale dovremmo lasciare la casa in cui vivono. Si tratta di italiani, ravennati che non sono riusciti più a pagare le rate del mutuo e questo genere di richieste è aumentato in maniera esponenziale. Venti richieste per la casa in un mese non era mai capitato. Tra alloggi, pagamento di utenze e di visite mediche le necessità sono aumentate, rispetto a gennaio 2022, del 20%".

Non sono solo le famiglie senza più casa ad aver bisogno di aiuto, ci sono anche 25 senza fissa dimora che in questo momento avrebbero bisogno di un posto dove dormire. "Si tratta – prosegue Biondi – di persone sole, di italiani ma anche stranieri in attesa dei documenti. Per questo si sta pensando di ampliare gli spazi dedicati all’accoglienza di Santa Teresa. Vorremmo realizzare nuovi posti per accogliere queste persone, strutturati come un dormitorio, con un’organizzazione diversa rispetto alla Casa della Carità. In ogni modo al momento l’emergenza più grande è quella abitativa".

In generale, tra le persone assistite dalla Caritas continuano ad esserci molti italiani, la cui percentuale è cresciuta negli anni. Tra gli stranieri ci sono anche duecento famiglie ucraine arrivate a Ravenna a seguito della guerra.

"Sono qui dal febbraio del 2022 – spiega la vicedirettrice della Caritas – e da allora sono in carico a noi. Alcuni in questi mesi sono tornati a casa più che altro per incontrare i parenti rimasti lì, per verifica are stessero bene, ma poi sono tornati a Ravenna".

Accanto all’emporio di via Narsete è funzionante ora anche il mercatino con abiti e arredi. Anche in questo caso chi viene preso in carico dalla Caritas può prendere gratuitamente vestiti e mobili, questi ultimi soprattutto quando vengono assegnate le case popolari o gli alloggi di emergenza spesso senza arredi. Il mercatino è aperto a tutti, ‘è un negozio bello e molto curato’ assicura Daniela Biondi, e chiunque può acquistare facendo un’offerta.