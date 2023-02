Ravenna, falsificò documenti per la patente e provocò mortale: condannato

Il ciclista forlivese Fiorenzo Casadio, morto nell'incidente

Ravenna, 17 febbraio 2023 – Era accusato di avere falsificato alcuni documenti per il rinnovo della patente e di avere provocato l’incidente stradale nel quale il 10 ottobre del 2019 era deceduto un cicloturista forlivese di 67 anni, Fiorenzo Casadio. Nella tarda serata di ieri un 64enne di Faenza è stato condannato dal giudice Cristiano Coiro a una pena totale di tre anni e otto mesi (due anni e otto mesi per l’omicidio stradale e un anno per i contestati falsi). Il pm Marilù Gattelli aveva chiesto sette anni e dieci mesi in totale.

Secondo quanto ricostruito dalla procura, il 64enne, afflitto da diabete sin da giovane, avrebbe dovuto sottoporsi a visite periodiche. Ma via via si era sottratto a quell’incombenza allungando le idoneità alla guida. Un escamotage che però era venuto alla luce quando con il suo suv aveva travolto il 67enne forlivese, ingegnere in pensione appassionato di bici da corsa.

E in quel momento la vittima stava pedalando sulla via Emilia nei pressi dell’incrocio con via Carborara per tornare a casa sua a Villagrappa; avrebbe dovuto girare alla sua destra giusto qualche metro più avanti quando il grosso suv Audi, arrivato alle sue spalle, lo aveva travolto uccidendolo sul colpo.

Il suv era finito anche contro il cordolo destro della strada: nell’urto, aveva perso l’intero semiasse anteriore destro. Poi aveva proseguito in quella condizione, su tre ruote, per almeno 800 metri ancora finendo la sua corsa contro il guard rail e per fortuna senza coinvolgere altri mezzi che provenivano dalla direzione opposta.

I carabinieri e gli operatori del 118, giunti su segnalazione di un automobilista di passaggio, avevano trovato il 67enne già morto e il 64enne privo di sensi nella sua vettura. In prima battuta si era pensato a un malore: in ospedale i medici avevano capito che si era trattato di una crisi ipoglicemica. E quando poco dopo gli inquirenti avevano messo mano alla patente dell’uomo, avevano realizzato che era stata rinnovata sulla base di falsi presupposti. Ritoccata – per il pm – era ad esempio la carta del 20 settembre 2016 che gli garantiva due anni di guida invece che solo uno prima della ripetizione degli esami. L’accertatore medico era cioè stato indotto in errore. E il 64enne nel 2018 aveva rispolverato l’escamotage, questa volta per tre anni sebbene il suo dottore, alla luce della situazione generale, avesse optato per delegare la decisione al nulla osta alla guida alla commissione medica provinciale. Tutto, secondo l’accusa, lasciava presagire che l’uomo avesse continuato in quel giochetto se l’anno dopo non ci fosse stato l’incidente costato la vita al ciclista forlivese.

In udienza era addirittura emerso che il 64enne aveva un dispositivo sottocute per tenere sotto controllo il livello di glicemia e quindi per prevenire i rischi legati a eventuali crisi. Ma quel giorno invece di fermarsi – aveva fatto notare il pm nella sua requisitoria – aveva continuato a guidare accettando il rischio di un possibile incidente. Secondo la difesa invece (avvocato Gianfranco Fiorentini) quella cristi era stata in buona sostanza imprevedibile e fulminea: per questo motivo la richiesta era stata di assolvere l’imputato dall’accusa più grave, quella di omicidio stradale. Scontato dunque il ricorso in appello. Per quanto riguarda l’incidente, l’assicurazione competente si è già attivata per risarcire i familiari del defunto.