Ravenna Farmacie, Di Guardo è il nuovo direttore generale

Entrato in servizio il nuovo direttore generale di Ravenna Farmacie, Sebastiano Di Guardo (a sinistra insieme alla presidente Baldassarri). Prende il posto di Barbara Pesci, che ha concluso il servizio. Siciliano di Siracusa, classe 1982, laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, Dottore di Ricerca in Società dell’Informazione presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Di Guardo giunge a Ravenna dopo due recenti e significative esperienze da Direttore Generale in aziende pubbliche del settore: prima nell’Azienda Multiservizi Farmacie SpA di Cinisello Balsamo (MI), dal 2016 al 2021; e quindi all’Azienda Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap di Roma, fino al 2024. "Sono felicissimo di questo nuovo incarico, e di subentrare a una gestione molto positiva come quella della dottoressa Pesci – sottolinea Di Guardo -. Il mio compito sarà quello di continuare a portare avanti gli ottimi progetti messi in campo negli anni precedenti; al tempo stesso, cercherò di favorire il concretizzarsi di idee nuove".