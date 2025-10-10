Ravenna Festival, i dubbi di Ancisi: “Leonardi faccia un passo indietro, sapeva dei guai giudiziari del marito”

Ravenna, 10 ottobre 2025 – “Anna Leonardi, moglie di Michele Marco Rossi, il violoncellista che si è appena dimesso da condirettore di Ravenna Festival, dovrebbe fare un passo indietro e rinunciare anche lei all’incarico”. È solo una delle richieste che Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, rivolge in una lunga interrogazione al sindaco Alessandro Barattoni. Il musicista ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi, dopo il rinvio a giudizio per maltrattamenti, minacce e violenza nei confronti di una ex fidanzata per fatti avvenuti dieci anni fa.

Ancisi entra a piè pari nella vicenda che ha coinvolto nei giorni scorsi i due direttori appena designati, entrambi, ricorda il consigliere comunale,“selezionati senza procedura pubblica”. E chiede, sempre al sindaco, che venga pubblicato un bando pubblico per individuare il nuovo direttore della manifestazione. “Nel frattempo - spiega - Franco Masotti e Angelo Nicastro, direttori attuali, potrebbero restare in carica un altro anno nell’attesa del risultato. Un bando è stato appena pubblicato per individuare il direttore artistico della stagione di Opera e Danza del teatro Alighieri, anche per Ravenna Festival è sufficiente un solo direttore, se è il migliore disponibile sul mercato. Non mancheranno i candidati”.

Nel frattempo però le questioni da chiarire, secondo il capogruppo di Lista per Ravenna, rimangono diverse. “Appare evidente - prosegue - che Ravenna Manifestazioni è responsabile di non aver chiesto a Rossi, come avviene al momento dell’assunzione dei dirigenti pubblici, la dovuta dichiarazione sui procedimenti penali a suo eventuale carico che, se sincera, avrebbe senza dubbio indotto tutti i membri del Consiglio di amministrazione il sindaco Barattoni, Livia Zaccagnini, Ernesto Giuseppe Alfieri, Mattia Missiroli ed Elena Zannoni, rispettivamente sindaci di Cervia e Lugo, a sconsigliare l’assunzione”.

Ancisi contesta inoltre sempre a Ravenna Manifestazioni di non essere stata trasparente nel dichiarare, da subito, che i due condirettori sono marito e moglie. “Le vicende giudiziarie di Rossi - osserva ancora il consigliere comunale - ignote al cda, ma forse non alla struttura tecnica della Fondazione, erano comunque ben note ad Anna Leonardi, che dal 2024 è sua moglie”.

E sempre sul versante della trasparenza chiede infine come mai non siano stati pubblicati da Ravenna Manifestazioni i compensi che, per l’edizione 2026 del Festival, avrebbero ricevuto i due nuovi direttori, Rossi e Leonardi, e Angelo Nicastro che, secondo i piani, sarebbe stato prorogato per un anno così da affiancare i due giovani. Mentre, sottolinea ancora una volta Ancisi, sono stati regolarmente pubblicati i compensi percepiti finora dagli storici direttori, appunto Franco Masotti (81.722 euro all’anno) e Angelo Nicastro (112.740 euro all’anno).