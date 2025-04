Ravenna Festival: canzoni per la Palestina

Dall’incontro tra Ravenna Festival e il Festival delle Culture nasce una piccola rassegna musicale che vuole dare voce alla tragedia del popolo palestinese. Il programma prevede quattro concerti con altrettanti artisti e gruppi palestinesi: questa sera, al Rasi, il debutto è affidato a Rasha Nahas, giovane vocalist e chitarrista che, dalla dimensione cantautorale fino all’elettronica, riflette sull’identità. La sua musica riflette le radici della sua famiglia ad Haifa, nell’Alta Galilea, e anche la città dove vive oggi, Berlino. Ad accompagnarla Jelmer De Haan al basso e Altair Chague alla batteria. Dal 23 al 25 maggio, saranno all’Alighieri rispettivamente Kamilya Jubran, i 47Soul e Bashar Murad. "In questo momento così drammatico per il popolo della striscia di Gaza - sottolinea il codirettore artistico di Ravenna Festival, Franco Masotti - abbiamo voluto dare voce agli artisti palestinesi, nel solco di quella che è sempre stata la tradizione del Festival, e cioè dare voce ai popoli del mondo". Kamilya Jubran (23 maggio) è stata voce principale dei Sabreen, pionieristico gruppo palestinese di Gerusalemme Est, oggi è un’influenza decisiva per molti protagonisti della scena mediorientale. Gruppo di elettro-hip hop formato nel 2013, 47Soul (24 maggio) si è affermato come uno dei gruppi arabi di punta sul piano internazionale. Il nome del gruppo allude al 1947, l’anno precedente la prima guerra arabo-israeliana. Figlio di Said Murad fondatore dei Sabreen, Bashar Murad (25 maggio) è cantautore e regista il cui ironico pop cosmopolita sfida gli stereotipi e illumina questioni sociali. Tra le iniziative dedicate alla Palestina, c’è la mostra collettiva I Grant You Refuge. "Le foto di Shadi Al-Tabatibi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Saeed Mohammed Jaras, Omar Naaman Ashtawi e Jehad Al-Sharafi - spiegano Chiara Turci e Ibtissem Beldi, del Festival - sono esposte in alcune sale e lungo le principali vie della città, nella speranza di poter contribuire a una riflessione collettiva su quanto possono fare le singole persone, le istituzioni europee e la comunità internazionale nel difendere i diritti umani e per la pace. All’inaugurazione, in Sala Buzzi, abbiamo invitato uno dei fotografi, Shadi Al - Tabatibi e ci auguriamo riesca a venire".

a.cor