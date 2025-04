Ravenna Festival, cento appuntamenti raccontati da Ricci

Principesse a cavallo, paesaggi industriali, musicisti, cherubini: sono dell’artista bolognese Stefano Ricci le illustrazioni del programma di Ravenna Festival. Il piccolo e prezioso libro, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta degli oltre cento appuntamenti dell’edizione 2025, è stato presentato ieri all’Alighieri da Franco Masotti, che ha ricostruito il percorso iconografico della pubblicazione, tra fotografia e illustrazione. Accanto a lui l’artista ha raccontato di come ogni immagine, già esistente anche se inedita, abbia poi trovato un legame con l’evento del Festival a cui è stata associata. "Per questo lavoro – ha spiegato – ho studiato il programma del Festival e sono rimasto colpito dal progetto sui cori e a un coro particolare, a cui ho preso parte a Gorizia con 50 studenti, è legata l’immagine di copertina". Le illustrazioni risalgono a due anni fa, quando Gianluca Farinelli, che dirige la Cineteca di Bologna, chiede a Ricci di realizzare un lavoro per l’inaugurazione dello storico cinema Modernissimo di Bologna.

"In un primo momento – ha aggiunto Ricci – ho creato un piccolo filmino animato, poi ho detto che mi sarebbe piaciuto scegliere un film tra quelli in programmazione ogni giorno, disegnare un manifesto, stamparlo e metterlo all’entrata del cinema. Un manifesto al giorno, per un anno. Adesso stiamo finendo il libro con tutti i manifesti, uscirà a settembre".

La presentazione è stata l’occasione, per il soprintendente Antonio De Rosa, di anticipare alcuni numeri sul Festival, come i 12mila biglietti già venduti per i concerti di Romagna in Fiore. Mentre Anna Leonardi, che insieme a Michele Marco Rossi cura il progetto ‘Cantare amantis est’, dedicato ai cori, ha annunciato che già 1300 coristi da tutta Italia hanno aderito e verranno a Ravenna, in una sorta di Viaggio dell’Amicizia al contrario. Il progetto verrà aperto da un evento diretto da Riccardo Muti.

Infine il programma del Festival si arricchisce di nuovi appuntamenti legati all’Anno Giubilare con tre incontri con padre Mauro-Giuseppe Lepori, abate generale dell’Ordine Cistercense (31 maggio), padre Gianni Giacomelli del Monastero di Fonte Avellana (8 giugno) e mons. Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla (15 giugno), mentre l’appuntamento sulla Via Sancti Romualdi è con il fisico Federico Faggin, che converserà con Alessandro Barban, già Priore dei Monaci Camaldolesi, su Corpo, mente e spirito rivisti (23 giugno). Appuntamento alla Classense e a ingresso libero.

a.cor.