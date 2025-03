Ravenna Festival, domani alle 10 si aprono le prevendite

Donde hay música no puede haber cosa mala, ovvero “dove c’è musica non ci può essere alcun male”: queste parole dal Don Chisciotte sono il titolo della XXXVI edizione di Ravenna Festival, che sarà inaugurata il 31 maggio dal concerto di Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini e il violinista Giuseppe Gibboni e si coronerà il 13 luglio con il gala di danza Les étoiles.

Le prevendite si aprono domani alle 10; fra gli ospiti del programma, che conta oltre cento alzate di sipario e più di mille artisti coinvolti, anche Zubin Mehta, Daniel Harding, The Tallis Scholars, Uri Caine, Cat Power, Heiner Goebbels, Max Richter, Marco Baliani, Enrico Rava, Stefano Bollani, Malika Ayane (foto), Alessio Boni, Lakecia Benjamin.

I biglietti per il programma estivo possono essere acquistati alla Biglietteria del Teatro Alighieri, telefonicamente (0544 249244), online (ravennafestival.org), circuito Vivaticket, filiali La Cassa di Ravenna Spa e IAT di Ravenna e Cervia. La formula del Carnet Open, a partire da un minimo di quattro eventi a scelta, offre uno sconto del 15% sui biglietti. Per il pubblico più giovane, ridotti a 5 Euro per gli under 18. Oltre a dirigere la Cherubini in un secondo concerto a luglio, Riccardo Muti guiderà cori di tutt’Italia in due giorni di lezioni e prove (aperte al pubblico) su pagine verdiane – l’appuntamento è parte di Cantare amantis est, una rassegna curata da Anna Leonardi e Michele Marco Rossi. La sezione sinfonica conta anche Zubin Mehta e Daniel Harding, mentre Accademia Bizantina e Alessandro Tampieri firmano una serata dedicata a Vivaldi e non mancano pagine contemporanee come Max Richter.