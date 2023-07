Ravenna Festival, il suono eterno Tenebrae Choir tra Bach e MacMillan

Il compositore ufficiale della regina Elisabetta II d’Inghilterra, James MacMillan, e il padre della musica tedesca, Johann Sebastian Bach: è un confronto musicale affascinante quello proposto dal Tenebrae Choir, il complesso vocale inglese fondato e diretto da Nigel Short, proposto da Ravenna Festival. L’appuntamento è stasera alle 21.30, nella basilica di San Giovanni Evangelista (via Carducci 10), dove il Tenebrae Choir eseguirà anche il brano ‘I Saw Eternity’, scritto da MacMillan nel 2021 su un testo di Henry Vaughan e progettato per essere eseguito insieme ad alcuni mottetti di Bach, tra cui il monumentale ‘Jesu, meine Freude’ e il gioioso ‘Singet dem Herrn’.

Biglietti 25 euro interi, 22 ridotti. Per informazioni e prevendite si può chiamare il numero 0544.249244 o visitare il sito www.ravennafestival.org.