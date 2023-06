’Ravenna Galla Placidia’ cuore grande Donati 400mila euro di elettrodomestici

In pochi giorni sono stati raccolti elettrodomestici nuovi per un valore di 400mila euro e ulteriori 100mila euro verranno utilizzati per alimenti, tessere da utilizzare nelle lavanderie per chi è ancora senza energia elettrica e tutto quello che serve in questo momento a chi ha subito danni a causa dell’alluvione. Questo il risultato dell’attività dell’associazione Ravenna Galla Placidia nata da un’idea di quattro ex Lions ravennati: Matteo Raggi, Alessandro Zangaglia, Fabio Evangelista, Marcello Veletti. "Ci siamo resi subito conto – spiegano – di quanto fosse necessario aiutare chi è in difficoltà nel più breve tempo possibile". Ecco allora che l’obiettivo di raccogliere 100mila euro in dieci giorni è stato ampiamente superato mentre ognuno di loro si metteva in moto per creare una rete di solidarietà il più efficace possibile. Così Haier Europe, azienda di elettrodomestici per la casa, dopo la prima consegna effettuata il 14 giugno, ieri ha effettuato la seconda consegna di elettrodomestici per famiglie alluvionate. I carichi totali sono 8 e sono circa 1400 i pezzi destinati a chi, a causa dell’alluvione, ha perso parte della propria casa, se non tutto. Il progetto si è sviluppato grazie alla collaborazione tra Ravenna Galla Placidia, la Caritas di Ravenna, la Bcc ravennate, forlivese e imolese e il Resto del Carlino. "Ci siamo rivolti alla Caritas di Ravenna – spiega Matteo Raggi – per individuare le famiglie bisognose a cui indirizzare il materiale". È la Caritas a gestire le modalità di consegne e a stilare gli elenchi dei destinatari tramite i punti di ascolto a Fornace Zarattini e a Villanova di Ravenna. Chi non ha la possibilità di raggiungere i centri di ascolto può utilizzare la mail [email protected] I quattro ravennati da tempo avevano in mente di creare una nuova associazione e l’emergenza è diventata l’occasione per farlo, per avere uno strumento per aiutare chi è in difficoltà. La campagna di raccolta fondi, Alluvione Ravenna-Romagna, è rivolta a tutti, chiunque può effettuare una donazione all’Iban IT 62 G 08542 13104 000 000 731 609. "Un ringraziamento – conclude l’associazione – va a Haier Europe, BCC, Il Resto del Carlino, Ram Service e soprattutto a Caritas Ravenna". Al termine della campagna verrà stilato un resoconto di quanto raccolto.

a.cor.