Ravenna, guasto a un tubo dell’acqua: Classe e Ponte Nuovo a secco per ore

Ravenna, 16 aprile 2023 – Famiglie e attività senz’acqua per diverse ore da ieri sera al pomeriggio di oggi tra Classe, Ponte Nuovo e le località vicine. All’origine del problema, come hanno spiegato da Hera, un guasto a un tubo dell’acqua in via Marabina. Per consentire lo svolgimento dei lavori di riparazione la fornitura è stata sospesa.

L’intervento, con la sostituzione di un tubo della lunghezza di 6 metri, è stato ultimato poco dopo le 13 di oggi con conseguente riavvio della fornitura di acqua che è tornata ovunque intorno alle 15.30.

Nel frattempo, intorno alle 11.30 di oggi, erano state attivate due autobotti: una a Ponte Nuovo, nei pressi di via del Pino e l'altra a Classe, nel parcheggio davanti al museo Classis.