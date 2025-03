Ravenna Holding, i conti tornano. Risultato netto di oltre 12 milioni

Risultato di gestione oltre i 12 milioni e dividendo "potenziato" per le amministrazioni comunali socie. Venerdì scorso l’assemblea dei soci di Ravenna Holding (che ha come soci i Comuni di Ravenna, Faenza, Cervia, Russi e la provincia di Ravenna e detiene le principali partecipazioni delle società operative degli enti soci come Romagna Acque (29,13%), Start Romagna (24,51%), Sapir (29,45%), Azimut (59,80%), Ravenna Farmacie (92,7%), Acqua Ingegneria (23%) oltre al 4,92% di Hera e alla totalità di Aser e Ravenna Entrate) ha approvato il preconsuntivo 2024 e il budget previsionale per l’anno 2025 della società capogruppo e delle controllate, all’interno del più articolato programma triennale 2025-27. A livello di preconsuntivo, il conto economico presenta un risultato netto di oltre 12,2 milioni, superiore al budget di 800 mila euro: tutto questo grazie alle migliori performances registrate dalle società partecipate, agli interventi di razionalizzazione intrapresi dal gruppo nel corso degli anni e al minore impatto della gestione finanziaria rispetto al previsto. Si conferma così l’obiettivo di distribuire un dividendo "potenziato" in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2024 (lo scorso anno fu di 0,026 euro per azione), la cui entità verrà decisa definitivamente da parte dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio 2024, monitorando anche l’andamento della gestione 2025 anno per il quale si prevede un totale di ricavi a quota 22 milioni e un risultato della gestione intorno a 13,5 milioni nel caso in cui si concretizzi anche la vendita di 1,2 milioni di azioni di Hera.

"I budget approvati, annuale e triennale, confermano la volontà di Ravenna Holding di realizzare investimenti concreti al servizio del territorio", sottolinea la presidente Mara Roncuzzi. Diversi sono gli investimenti in programma per il 2025, all’interno di un piano triennale 2025-2027 che prevede investimenti per 9,3 milioni di euro. In primo luogo, la riqualificazione dell’immobile di viale Farini (Isola S. Giovanni) ad uso studentato: il cantiere è partito a ottobre 2024 e si prevede che si sviluppi per almeno un paio di anni, data l’importante mole di lavori.

Oltre a questo, vi è la valorizzazione di aree di proprietà di Ravenna Holding (a Savio e nella zona Bassette) per la realizzazione di campi fotovoltaici; alcune opere di miglioria dell’area sede di Start Romagna di via delle Industrie; la manutenzione straordinaria dei magazzini dell’edificio "Ex Dogana" in via D’Alaggio (che ospita una parte degli uffici utilizzati dalla Polizia Locale di Ravenna). Sulla base di accordi fra Comune di Ravenna, AMR (Agenzia Mobilità Romagnola), Mete, Start Romagna e Ravenna Holding, è infine prevista nel triennio la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla ricarica dei nuovi bus elettrici presso l’attuale sede del deposito di Start di proprietà di Ravenna Holding.

Giorgio Costa