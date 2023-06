Ravenna Holding, utile di 12 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding , presieduto da Mara Roncuzzi, ha dato il via libera al progetto di bilancio relativo all’esercizio 2022, che sarà sottoposto alla approvazione dell’assemblea dei soci una volta concluso il passaggio nei Consigli Comunali, previsto nelle prossime settimane. L’anno 2022 sarà ricordato per la sua complessità, in seguito ad avvenimenti che hanno pesantemente influenzato la situazione economica a livello globale e nazionale. Dalla fase di ripresa post pandemica, in cui diversi indicatori economici erano tornati positivi ed avevano fatto registrare una decisa crescita, siamo stati catapultati nella crisi geopolitica legata al conflitto Russia-Ucraina, le cui conseguenze si sono riflesse sui principali indicatori macroeconomici, primi tra tutti il prodotto interno lordo e il tasso di crescita dei prezzi. Il risultato economico complessivo del 2022 mantiene dunque una dimensione decisamente positiva (oltre 12 milioni di euro) e superiore rispetto alle previsioni di oltre 25 mila euro, anche se inferiore di circa un milione rispetto all’anno precedente. Sulla base delle indicazioni dei soci, si prevede la distribuzione di dividendi in misura significativa pari a 10,8 milioni (corrispondente a 0,026 euro per azione), superiore a quanto preventivato a budget di oltre 2,6 milioni, e superiore ai 10 milioni del 2021. Il bilancio consolidato della Holding, che consolida integralmente le 4 società controllate del "gruppo ristretto" (complessivamente 328 dipendenti) presenta un valore della produzione pari a oltre 102 milioni di euro (in aumento di quasi 6 milioni di euro rispetto al 2021) e un utile netto pari a 14.124.524 euro, contro 14.950.057 euro del 2021, che aveva però beneficiato della importante plusvalenza della vendita delle azioni Hera.