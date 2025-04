RAVENNA Il biologo ucciso. Video choc dei paramilitari

I vertici delle Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conosciute anche come Los Panchos, negano ogni coinvolgimento nell’omicidio di Alessandro Coatti, il biologo ravennate ritrovato senza vita lo scorso fine settimana a Santa Marta, città affacciata sulla costa caraibica della Colombia. In un video diffuso sul proprio profilo X, alcuni uomini armati, in uniforme e con il volto coperto, affermano di non avere alcuna responsabilità nella morte dello studioso e invitano le autorità locali a "indagare a fondo" non solo sul caso Coatti, ma anche su altri atti di violenza che stanno segnando la quotidianità della città.

Secondo il portale specializzato Insight Crime, la formazione paramilitare ha come obiettivo il controllo delle rotte del narcotraffico e mantiene attive complesse reti di estorsione, soprattutto sfruttando l’economia legata al turismo. Nello stesso messaggio video, i membri dell’Acsn riconoscono apertamente lo scontro in atto con il Clan del Golfo, uno dei cartelli più potenti e radicati in Colombia, ma si dicono “preoccupati” per l’escalation di violenza che sta travolgendo anche persone senza alcun legame con la criminalità. "Invitiamo la popolazione a consultare solo i nostri profili ufficiali", dichiarano nel video, prendendo le distanze da quella che definiscono una "campagna diffamatoria".

Alessandro Coatti era arrivato a Santa Marta il 3 aprile e alloggiava in un ostello nel centro storico. Aveva manifestato un vivo interesse per la fauna e la flora locali, chiedendo più volte informazioni sui percorsi naturalistici nei dintorni. I suoi resti sono stati trovati smembrati e abbandonati in tre borse differenti, in altrettanti punti della città: un’esecuzione brutale che porta la firma della criminalità organizzata. Sulla stampa colombiana, in particolare attraverso le parole di Norma Vera Salazar, attivista per i diritti umani, emerge un quadro ancora più allarmante: dal 2024 a oggi, almeno tredici persone sarebbero state uccise e fatte a pezzi con le stesse modalità.