Ravenna, il medico No Vax reintegrato: Passarini rimette il camice

Mauro Passarini, il medico ravennate arrestato per le false vaccinazioni

Ravenna, 12 gennaio 2023 – In diversi tra i direttori di farmacie, notando quella firma sulle ricette, hanno sgranato gli occhi. Possibile? Logica la richiesta di chiarimenti. E la risposta dall’alto è stata chiara: sì, il dottor Mauro Passarini è stato di recente reintegrato nei ranghi dell’Ordine dei medici. È tornato cioè a fare il suo mestiere di sempre: il medico di base. La buona novella ha raggiunto via WhatsApp alcuni suoi pazienti e non, corredata, a riprova, con gli orari del suo ambulatorio di via Spalato a Marina di Ravenna dove, di mattina o di pomeriggio, riceve tutti i giorni della settimana (domenica esclusa). Non si tratta di una incredibile omonimia: Passarini è proprio il 66enne ginecologo e medico di base originario di Bologna ma residente da tempo nella località rivierasca, finito alla ribalta delle cronache nazionali per una clamorosa indagine – la prima di questa portata in Italia – su falsi green-pass. Sembra una vita fa e invece fino a pochi mesi fa occorreva il certificato verde per tutta una serie di mestieri o di accessi. E pur di averlo, i più refrattari ai vaccini in talune città si erano cacciati nei guai. Vedi Ravenna appunto dove, secondo le indagini della...