Ravenna in Comune critica le idee di Barattoni

Anche Ravenna in Comune si getta nella mischia delle misure volte a contenere l’inquinamento, giudicando quale una ‘minestra riscaldata il menù di Barattoni per autobus gratis e riforestazione. "Tocca ricordare che tra il 2018 e il 2019 de Pascale si era preso in carico entrambe le solo ora riscoperte priorità di Barattoni, di cui ad oggi si dovrebbe dunque dare già conto a bilancio consuntivo, non previsionale. Da allora non solo non si è vista la gratuità del trasporto pubblico, che sarebbe dovuta procedere assieme alla sostituzione del parco mezzi, con l’obiettivo di ‘zero emissioni’, ma non si è nemmeno cominciato il propedeutico studio di fattibilità, pure previsto dal Pums. Quanto alla riforestazione, l’unica cosa che va avanti sono gli espianti collegati al parco marittimo o a una presunta inadeguatezza del pino in ambito urbano, o a qualunque altra scusa sempre buona per giustificare gli abbattimenti di alberi. In buona sostanza come Ravenna in Comune invitiamo Barattoni a non scommettere sempre sulla scarsa memoria della cittadinanza quando resuscita promesse vecchie facendole passare per nuove. Potrebbe scoprire che i suoi concittadini ne hanno avuto abbastanza della ‘minestra riscaldata’".