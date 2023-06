Ravenna, incendio nella discarica: diossine sopra ai parametri

Ravenna, 24 giugno 2023 – A Mezzano si continua a lavorare per spegnere l’incendio nella discarica allestita dopo l’alluvione, una delle quattro maxi aree dette ‘di secondo livello’ in cui Hera ha portato i materiali gettati dopo l’emergenza che ha colpito il territorio. Nel frattempo sono stati resi noti i risultati delle analisi dell’aria condotte da Arpae per misurare il livello di inquinanti sprigionati dalle fiamme. Il campionatore ad alto volume per la ricerca di microinquinanti nelle prime 12-14 ore non ha riscontrato problemi per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzo(a)pirene, il cui valore rilevato (0,277 ng/m3) è inferiore al valore obiettivo annuale per la qualità dell’anno (1 ng/m3). Al contrario diossine e furani erano pari a 0,4 pg/m3. «Non ci sono valori normativi in materia – scrive il Comune in una nota –, ma si tratta di un valore superiore ai valori di riferimento proposti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’Oms suggerisce di tenere monitorata la sorgente qualora si rilevino concentrazioni superiori a 0,3 pg/m³. Il valore rilevato di PCB-DL è di 0,025 pg/m3 WHO-TE, superiore alla norma per i siti rurali, pari a 0,005 pg/m3 WHO-TE)». Si tratta di valori, specifica il Comune, comunque molto inferiori rispetto all’incendio della Lotras a Faenza, nel 2019, e comunque «la diossina più pericolosa per la salute (TCDD) è risultata inferiore al limite di quantificazione. I dati finora ottenuti sono comunque compatibili con eventi di questo tipo. Continuerà il monitoraggio da parte di Arpae dei livelli di concentrazione di questi composti».

Viste le diossine alte, il Comune raccomanda ai cittadini che risiedono nell’arco di 2 chilometri dall’incendio (ovvero a Mezzano, Glorie, Ammonite e Borgo Masotti) di consumare frutta e verdura raccolta in zona solo dopo averla lavata accuratamente e sbucciata (se sbucciabile). «È inoltre opportuno – aggiunge il Comune –, quando il vento spira verso le abitazioni e di conseguenza si avverte odore di fumo, continuare a tenere le finestre chiuse e uscire solo se strettamente necessario».