Ravenna, 5 febbraio 2023 – Cordoglio nel settore della ristorazione per la tragica morte di Paolo Sintoni, 53 anni, titolare dell’agriturismo Podere Pian D’Angelo a Bagno di Romagna e residente nel Ravennate.

Paolo Sintoni sabato sera stava percorrendo la E45 direzione monte mare, con tutta probabilità stava rientrando verso casa, quando alle 20.30 all’altezza dello svincolo della Standiana per cause al vaglio della Polizia Stradale di Bagno di Romagna, ha sbandato con la sua auto finendo contro il new jersey

L’auto, una Lancia Y, ha carambolato diverse volte colpendo anche alcuni cartelli che indicavano l’inizio di un cantiere, per poi finire la sua corsa sulla strada. La E45 a quell’ora era poco trafficata, ma subito è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo e i Carabinieri di Savio per regolare la viabilità. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente.

Il 53enne è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena ma le sue condizioni sono sembrate subito gravissime; è deceduto nella notte in ospedale.

Paolo Sintoni era molto conosciuto a Ravenna per aver gestito con la sua famiglia il negozio di videonoleggio Video Jolly in via Fiume Abbandonato, un punto di rifertimento cittadino frequentatissimo finché le piattaforme di streaming hanno preso il sopravvento.

Sposato con un figlio Sintoni dopo l’esperienza del videonoleggio aveva deciso di intraprendere un’altra avventura, quella della ristorazione.

Circa otto anni fa aprì infatti l’agriturismo Pian D’Angelo a Bagno di Romagna, attività che stava portando avanti con grande amore e grande passione.

L’amico Matteo lo ricorda con grande affetto e dolore: "Una persona speciale, dal grande cuore. Per me era come un fratello".

Sintoni pochi mesi fa, a ottobre, aveva subito un grande lutto, la perdita della madre.