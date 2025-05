RAVENNA Iniezione fatale. Donna muore: aperta inchiesta

Dall’iniezione cervicale in un ambulatorio fino all’obitorio, sono passate poche ore. Ci sono insomma tanti dubbi da sciogliere sulla morte di una 44enne di origine sudamericana che abitava a Ravenna. Tanto che la Procura della città romagnola, non appena venuta a conoscenza dell’accaduto, ha deciso di bloccare la salma mentre si trovava in obitorio a Lugo in attesa del funerale.

Una scelta, quella del Pm di turno Francesco Coco, che evidentemente conduce verso un preciso percorso investigativo: affidare un incarico a un medico legale per eseguire l’autopsia. E intanto aprire un fascicolo per omicidio colposo, inizialmente contro ignoti in attesa che il coroner ci dica come mai a soli 44 anni la donna sia morta nella notte tra martedì e mercoledì.

Nell’attesa, le ipotesi, almeno sulla carta, si aprono a ventaglio: reazione allergica? Manovra errata? O un malessere che, seppure abbastanza vicino a quella iniezione, è legato a fattori del tutto indipendenti e pregressi? La presenza o meno di un nesso causale sarà cioè l’obiettivo dell’inchiesta della quale entreranno a fare parte anche le cartelle cliniche della defunta o altro materiale sul suo stato di salute. Una delega in tal senso ha già raggiunto le scrivanie dell’Arma: e non riguarda solo l’ambulatorio della iniezione, ma anche il pronto soccorso al quale, perlomeno al momento, sembra che la donna si fosse rivolta. E da ultimo la clinica del Lughese in cui si è verificato il decesso.

a.col.