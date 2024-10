Ravenna, intervento urgente di Hera sulla rete idrica a Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero

Ravenna, 14 ottobre 2024 – Dal primo pomeriggio di oggi, lunedì, alcune squadre del ‘Pronto Intervento Acqua’ di Hera sono al lavoro per effettuare la riparazione di un’importante perdita sulla rete idrica di Ravenna in seguito alla segnalazione, pervenuta intorno alle 12.45, di una rottura in via Marabina che fornisce acqua in un’ampia parte del territorio ravennate, quantificabile in circa 3mila utenze.

La zona interessata riguarda Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo. I tecnici sono prontamente intervenuti per svolgere le attività di riparazione della condotta, che potrà comportare cali di pressione in rete o, in alcuni casi, mancata erogazione dell’acqua nell’area interessata.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori i quali, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro la serata.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrebbe presentare un’alterazione del colore che non ne pregiudica la potabilità: è sufficiente far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono rivolgersi anche per segnalare guasti, rotture ed emergenze varie.