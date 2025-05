Ravenna Jazz al Mama’s. C’è il trombonista Ottolini

Oggi il festival Ravenna Jazz torna al Mama’s Club con una serata che si preannuncia carica di groove. Alle 21.30 si esibiranno in concerto il trombonista Mauro Ottolini e gli Alligator Bogaloo, ovvero Alessandro Scala al sax tenore, Luca Marianini alla tromba, Emiliano Pintori all’organo Hammond e Fabio Nobile alla batteria.

Alla guida degli Alligator Bogaloo c’è il trombonista Ottolini, ma non va sottovalutata la presenza in questa scoppiettante formazione del sassofonista ravennate Alessandro Scala, che di tale repertorio è un vero specialista.

Questo quintetto energico e di notevole impatto ripercorre la musica che si faceva in casa Blue Note nel periodo tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, quando il jazz trovò la sua massima espressione popolare in una fusione degli stili moderni più in voga, dall’hard-bop al soul jazz, profondamente iniettati di R&B e soprattutto di ritmi afrolatini (mambo, son, calipso) per rendere ancor più piccante lo swing. È questa la miscela sonora nota come boogaloo. Il quintetto di Ottolini, che prende il nome da un seminale album di Lou Donaldson (da cui la grafia anomala del genere musicale), si ispira alle composizioni di icone del jazz quali Lee Morgan, Donald Byrd, Blue Mitchell, Joe Henderson, lo stesso Donaldson… Il tutto portato a nuova vita dagli originali arrangiamenti dello stesso Ottolini,

Biglietti a 15 e 13 euro, biglietteria serale dalle 20.30, 331-9118800.