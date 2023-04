Ravenna Jazz, c’è solo l’imbarazzo della scelta

Festeggia i primi cinquant’anni il festival ‘Ravenna Jazz’, il più longevo in Italia. E lo fa con dieci giorni di musica dal 4 al 13 maggio, al Teatro Alighieri di Ravenna e in diversi club, i cui protagonisti saranno artisti in grado di rappresentare le varie anime del jazz. Si spazierà dal blues di Irene Grandi al jazz ‘sinfonico’ dell’Italian Jazz Orchestra con Maria Pia De Vito e Flavio Boltro, dalla forte progettualità di Daniele Sepe e Francesco Bearzatti alla world music di Susana Baca, dagli intrecci della club culture di Neue Grafik all’approccio rock di Hugo Race, dalla fusion di Matteo Mancuso al jazz puro di Alessandro Scala.

"Abbiamo commissionato – racconta la direttrice artistica Sandra Costantini – all’artista Alberto Cottignoli la realizzazione di un’opera d’arte ispirata al jazz, utilizzata per il nostro manifesto. Pino Ninfa, tra i più noti fotografi di jazz, ha invece impreziosito la locandina del festival con l’elenco di tutti i concerti". Il festival, ideato da Carlo Bubani nel 1974, si intreccia come di consueto con ‘Crossroads’ e non a caso inizia giovedì 4 maggio, all’Alighieri, con ‘Pazzi di jazz’, la colossale produzione corale-orchestrale di ‘Pazzi di jazz’ Young Project che vedrà la partecipazione di un vasto organico di baby musicisti in compagnia del trombonista Mauro Ottolini, del sassofonista Mauro Negri, del beatboxer Alien Dee e del direttore e arrangiatore Tommaso Vittorini. Quest’anno il concerto renderà omaggio alle composizioni di Charles Mingus. La sera dopo ci si sposta al Mama’s Club per accogliere Alessandro Scala, sassofonista ravennate in grado come pochi di mescolare al jazz, il funk, la bossa nova e il boogaloo.

Per l’occasione sarà alla guida di un quintetto nel quale avranno uno spazio solistico anche il trombettista Giovanni Amato e la pianista Francesca Tandoi. Il 6 maggio di nuovo all’Alighieri, la scena sarà tutta Irene Grandi che tornerà alle origini, al blues, con il sui progetto live in cui trovano spazio i grandi successi del blues e del soul riarrangiati in chiave rock-blues, oltre a brani di Pino Daniele, Lucio Battista e Mina. Al Cisim di Lido Adriano, il 7, è atteso il cantante e chitarrista Hugo Race – ex dei Nick Cave and the Bad Seeds – che, con i suoi Fatalists, propone un rock dall’animo oscuro con elementi folk e blues, scorie elettroniche. Al Bronson di Madonna dell’Albero, l’8, il jazz di connetterà con le sonorità underground, grazie al giovane chitarrista Matteo Mancuso, mentre al Teatro Socjale di Piangipane il 9 la scena sarà tutta della peruviana Susana Baca, indiscussa ambasciatrice della musica afro-peruviana. Di nuovo al Cisim il 10 maggio per accogliere il tastierista francese Neue Grafik con il suo ensemble che rimescola tra loro jazz, house e hip hop. L’omaggio ai Led Zeppelin, l’11 al Bronson, sarà affidato al sassofonista Francesco Bearzatti in trio, mentre Daniele Sepe terrà un concerto strumentale il 12 al Socjale: ‘Sepè le Mokò’. Gran finale all’Alighieri il 13 maggio con l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Pedretti. Tra i solisti ospiti la vocalist De Vito e il trombettista Boltro in un omaggio a Nina Simone.

Roberta Bezzi