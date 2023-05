Ravenna jazz, due serate all’insegna del rock

Weekend ricco al festival ’Ravenna jazz’, che celebra i 50 anni. Sonorità elettriche per un rock che regalerà serate alternative alla kermesse. Si comincia stasera con i Fatalists del chitarrista australiano Hugo Race, che si esibiranno al Cisim di Lido Adriano (inizio alle ore 21.30). Sul palco, assieme allo straordinario leader, saliranno Giovanni Ferrario (chitarra, tastiere, cori), Francesco Giampaoli (basso elettrico) e Diego Sapignoli (batteria). Biglietti: intero euro 15; ridotto 13 (tessera Aics obbligatoria euro 5, biglietteria serale dalle ore 20, tel. 389-6697082).

Hugo Race è australiano, classe 1963, ) ma ha vissuto in Italia talmente a lungo da parlarne perfettamente la lingua. E da avere una working band made in Italy pure ora che è tornato a vivere in Australia. Dopo le prime esperienze sulla scena australiana, nel 1983 Race unisce le sue sorti a quelle di Nick Cave. L’anno dopo pubblicano il primo album sotto un nome che sarebbe entrato nella mitologia del rock: Nick Cave and the Bad Seeds. Race lasciò presto la band alle sue peregrinazioni mondiali (avrebbe comunque poi partecipato a numerosi altri album dei Bad Seeds) per rimanere in Australia e dare vita ad altri gruppi, a partire dai Wreckery. I True Spirit sono la creazione successiva: una formazione che è arrivata sino ai nostri giorni.

Nel 1989 Race si trasferisce in Europa. Quasi al termine di questa lunga parentesi geografica, nel 2010 fonda i Fatalists, con Antonio Gramentieri, Francesco Giampaoli e Diego Sapigno.

Nell’attuale line up al posto di Gramentieri troviamo Giovanni Ferrario, il cui curriculum perfettamente in sintonia con le frequenze della band. Cinque album (il più recente è ’Onceuponatimeinitaly’, 2022) e un Ep sono la traccia sonora lasciata da questa formazione nel corso di oltre un decennio: rock dall’animo oscuro, elementi folk e blues psichedelizzati, scorie elettroniche depositate sulla ruvida scorza acustica degli strumenti.

In giornata, al Centro Mousiké (ore 10-13 e 14:30-16:30), si terrà anche il primo dei due seminari di ’Mister Jazz’ che scandiscono lo svolgimento del festival ravennate. ’Trumpet legacy’ vede un docente come Flavio Boltro, uno dei massimi punti di riferimento della tromba jazz in ambito europeo, affrontare i segreti dell’improvvisazione jazzistica rivolgendosi non solo ai trombettisti ma a tutti gli strumentisti. Iscrizione: euro 25.

Domani sera al teatro Socjale di Piangipane spazio a Matteo Mancuso, il talento che sta aprendo la strada per il futuro della chitarra in generi che spaziano dal jazz alla fusion al rock (prezzi: intero 15 euro, ridotto 13). Accompagnato da Stefano India (al basso elettrico) e Giuseppe Bruno (batteria), Mancuso è Impressionante per velocità e precisione esecutiva, padroneggia sia la chitarra classica che quella elettrica, sulla quale ha sviluppato una personale tecnica fingerstyle, ovvero senza plettro. Stilisticamente, non ha preconcetti: jazz, rock, fusion, manouche…