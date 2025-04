RAVENNA La gente si mobilita. Marina Romea riapre l’edicola

"Non potevo lasciare il lido senza l’edicola". E così ecco la sorpresa di Pasqua, confezionata da Tatiana Vizureanu, che proprio oggi riaprirà la rivendita di giornali a Marina Romea, località balneare ravennate.

L’attività era stata chiusa l’estate scorsa, ma subito i residenti avevano chiesto a Vizureanu di rilanciarla per l’estate del 2025. Lei, che da ventitré anni gestisce una delle principali edicole di Ravenna, si era detta interessata e così è partita una catena di solidarietà coordinata dalla Pro Loco di Marina Romea, per rendere possibile la riapertura dell’edicola nella località che altrimenti sarebbe rimasta sguarnita. La nuova attività apre oggi in viale Italia 68, negli stessi locali della storica edicola della frazione.

"Quando i clienti che d’estate si trasferiscono a Marina Romea mi hanno chiesto di aprire nel lido, non ho potuto dire di no. Per una località marittima è fondamentale avere un presidio che venda giornali, enigmistica e libri: non potevo lasciarla senza. Perciò, rifornirò anche i 28 stabilimenti balneari", racconta Vizureanu. Per tutta l’estate, acquistando una bottiglietta d’acqua riciclata della Pro Loco, ognuno potrà sostenere l’edicola, a cui sarà devoluto l’intero ricavato. "Vogliamo supportarla perché è un servizio che va a vantaggio di residenti e turisti. L’idea della bottiglia è legata al concetto di sostenibilità, che per noi non è solo ambientale, con il packaging riciclato, ma anche sociale", spiega Luca Ruffini, presidente della Pro Loco.

Lucia Bonatesta