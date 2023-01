Ravenna, la piscina comunale riapre. E intanto ecco la gara per i lavori

La piscina comunale di via Falconieri, che nei prossimi anni cambierà volto

Ravenna, 6 gennaio 2023 – Riapre domani la piscina comunale, dopo alcuni interventi di riparazione per una delle condotte. È chiusa dal 27 dicembre: il motivo è una rottura riscontrata a dicembre. Per evitare grossi disagi all’utenza, la chiusura per lavori è avvenuta nel periodo delle festività, in cui i corsi risultavano già sospesi per le feste. Ora si riparte.

Certo, il 2023 sarà un anno particolare per l’impianto di via Falconieri. E i prossimi anni, da qui al 2026, non potranno che portare qualche disagio a causa dei lavori – quelli invece lunghi e molto significativi – per rifare completamente la piscina comunale. L’utilizzo dell’impianto, che non chiuderà, non potrà che esserne condizionato.

E parlando del cantiere, nei giorni scorsi è uscito il disciplinare di gara per l’aggiudicazione della concessione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione della nuova piscina comunale e centro fitness. Si tratta del primo passo in vista dei lavori, che saranno eseguiti in finanza di progetto: a promuovere il progetto di rifacimento dell’impianto è stata infatti la ditta Arco Lavori. È possibile presentare le offerte fino alle 12.30 del 13 febbraio, mentre il giorno successivo alle 9.30 ci sarà la prima seduta pubblica di gara. I lavori costeranno ben 22 milioni di euro (4 in più rispetto a quanto inizialmente preventivato a causa dei rincari) finanziati in parte dal Pnrr e chi si aggiudicherà la gara avrà anche in gestione l’impianto per i prossimi 25 anni.

Qualunque azienda può partecipare, ma Arco Lavori ha diritto di prelazione: ciò significa che se il Comune valuta che l’offerta migliore sia un’altra rispetto a quella della ditta proponente, Arco Lavori avrà la possibilità di aggiudicarsi comunque la gara accettando le migliori condizioni proposte dal concorrente.

La partenza del cantiere è prevista per settembre e non c’è tempo da perdere: entro il 2026 infatti, così come richiesto dai fondi del Pnrr, tutto dovrà essere completato.

Il cantiere partirà con la costruzione della nuova vasca da 50 metri, mentre gli utenti dell’impianto continueranno a utilizzare le vasche attuali. In una seconda fase dell’intervento i lavori riguarderanno proprio le vasche già presenti, e a quel punto i frequentatori andranno nella vasca nuova, appena terminata.

Il progetto prevede poi anche tre tribune: due per la nuova vasca da 50 metri e un’altra per le due vasche più piccole, rispettivamente da 25 per 21 metri e da 21 per 15 metri. A ciò si aggiungono 10 spogliatoi, un centro benessere e fitness e un ristorante. L’impianto si allargherà occupando parte dei terreni alle spalle dell’edificio attuale, dove troverà posto la nuova piscina oltre a servizi, spogliatoi e tribune.