Ravenna, lavoratrici fatte immigrare illegalmente e sfruttate in case per anziani

Ravenna, 20 luglio 2023 – Spinte a immigrare da una connazionale, fatte lavorare illegalmente in residenze sanitarie assistenziali, sfruttate e minacciate. È l’ipotesi che emerge dalle indagini della polizia locale riguardante l’impiego di manodopera irregolare. Ieri gli agenti hanno eseguito, per conto della Procura della Repubblica del tribunale di Ravenna, oltre dieci perquisizioni tra Glorie di Mezzano, Campiano e Russi. Al centro dell’indagine l’attività di un’imprenditrice che, secondo le ipotesi, con l’aiuto di una dipendente moldava e grazie al passaparola avrebbe fatto immigrare altre connazionali di quest’ultima. Per queste donne venivano poi comunicate alle autorità dichiarazioni false circa la loro ospitalità in una casa che durante i controlli è risultata fatiscente e inabitabile.

Nel corso delle perquisizioni, che hanno interessato anche le abitazioni delle indagate, la polizia locale ha potuto rinvenire numerosi appunti contabili, agende e dispositivi elettronici che verranno analizzati attentamente. Dai primi riscontri pare già ora, però, che le lavoratrici venissero attirate dalla prospettiva di un lavoro e poi costrette (e in almeno un caso era stato trattenuto indebitamente il passaporto per evitare alla donna di fuggire) ad accettare condizioni di lavoro inadeguate, con una retribuzione tra i 30 e i 40 euro al giorno, senza orari prestabiliti e con la minaccia di essere denunciate come straniere irregolari.