Ravenna, mangia, tifa, ama. Tifosi al Mercato Coperto

È un Sasso Marconi agguerrito, magari non troppo continuo nel rendimento, ma sempre sul pezzo e proteso al raggiungimento della salvezza diretta, quello che domenica, alle 14.30, attenderà la capolista Ravenna nella tana dello stadio ‘Carbonchi’. L’undici felsineo viaggia al nono posto con 25 punti, in condominio con Piacenza e Cittadella Vis Modena, e deve gestire tre punti di margine sulla zona playout. Il compito che aspetta i giallorossi è un altro di quelli probanti, come spesso accade quando arriva la prima della classe. Rrapaj e compagni lo hanno provato sulla propria pelle anche nell’ultima trasferta, a Ponte a Egola, nell’1-1 contro il Tuttocuoio, formazione che poi, sette giorni dopo, cioè domenica scorsa, ha perso clamorosamente 5-0 contro il fanalino di coda Sammaurese. In ogni caso, il Ravenna – more solito – non sarà da solo in trasferta. Ultras e sportivi si stanno già organizzando. Il Sasso Marconi ha comunicato che i biglietti per il settore ospiti (a 12 euro) saranno disponibili direttamente in biglietteria dalle 13.

Per chi invece resterà a Ravenna è stata studiata una nuova opportunità: la recentissima partnership – ufficializzata proprio ieri – fra il club di via della Lirica e il Mercato Coperto (che tra l’altro gestisce l’area hospitality del Benelli), ha generato un’iniziativa destinata ad aggregare tifosi e sportivi. Si chiama ‘Mangia, tifa, ama’, ed è un format che va nella direzione di avvicinare sempre di più la squadra alla città e ai suoi tifosi. Domenica (e per tutte le gare esterne), il piano superiore del Mercato Coperto verrà infatti destinato interamente a sportivi e sostenitori giallorossi: un luogo di aggregazione dove vivere insieme le emozioni delle trasferte del Ravenna. In occasione della partita contro il Sasso Marconi, il Mercato Coperto diventerà dunque un vero e proprio punto di ritrovo per i tifosi, con maxi-schermo e trasmissione in diretta del match su Teleromagna, affiancata a una proposta gastronomica per unire il piacere del buon cibo (crostini, lasagna classica, acqua e caffè a 20 euro) alla passione per il calcio. I primi dieci prenotati (info al 334-3664030) riceveranno un biglietto omaggio per assistere alla successiva gara interna al Benelli, cioè Ravenna-Imolese, in programma domenica 9 febbraio.

"Quest’iniziativa – ha commentato il dg Paolo Scocco – rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame tra squadra e tifosi, creando, nel cuore della città, uno spazio unico e accogliente dove vivere il calcio in compagnia e con passione. Del resto il Mercato Coperto è una realtà di riferimento per il nostro territorio, un simbolo che incarna tradizione e innovazione nel cuore della città".