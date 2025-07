Ravenna mercato Esposito la prima conferma

"Le prime sensazioni sono positive, ma ormai conosco bene Ravenna". Adriano Esposito è la prima conferma ufficiale del Ravenna 2025-26. A prescindere dalla categoria (che sarà sicura solo fra tre settimane), al centro della difesa giallorossa ci sarà ancora il venticinquenne giocatore partenopeo. Il quale, proprio perché la serie C non è ancora ufficiale, non si è potuto sbilanciare troppo nelle dichiarazioni, oltre un "sono contento di poter continuare questo progetto. D’altronde, Ravenna è diventata casa mia".

Esposito giocherà col Ravenna il terzo campionato consecutivo dopo i due secondi posti di fila in serie D, con tanto di playoff vinti e col corollario della Coppa Italia, alzata a marzo, a Teramo, grazie al successo in finale contro il Guidonia. Sul fronte del mercato, l’apertura ufficiale delle trattative avvenuta l’altro giorno a Rimini, ha permesso al ds Mandorlini di approfondire ‘in presenza’ molte trattative e altrettanti sondaggi.

Il nome nuovo è quello di Lorenzo Menegazzo, play, classe 2005 della Primavera del Bologna, assistito dal procuratore Claudio Vigorelli, e destinato ad iniziare il percorso professionale in C dopo tutta la trafila effettuata nel vivaio rossoblù. Mandorlini ha poi chiesto lumi sulla ventisettenne punta centrale Christian Tommasini del Gubbio. L’attaccante di Castel San Pietro (9 reti e un assist, best score personale in C), avversario del Ravenna nel 2021 quando vestiva la maglia dell’Imolese, è però sotto contratto con gli eugubuni. Stessa situazione col ravennate Cortesi, vincolato al Carpi da un contratto pluriennale. Un sondaggio è stato fatto anche col centrocampista centrale Antonio Gala, classe 2004, prodotto del vivaio del Milan, in uscita dal Foggia, dove quest’anno, da febbraio, ha giocato 12 partite, prima di svincolarsi a fine stagione con la risoluzione anticipata, per il mancato pagamento degli stipendi.

Intanto, dopo il biennale firmato da mister Marchionni, anche lo staff è stato definito. Al posto di Massimo Capriolo, ad affiancare il tecnico capitolino in panchina sarà Pino Irrera, ex centrocampista del Licata dei miracoli, che approdò in B alla fine degli anni 80, ed ex collaboratore tecnico di allenatori come Montella, Sannino, Maran, Zenga, Mihajlovic e Gianluca Atzori al Catania. Davide Mandorlini resta il ds, con Gianluca Olivieri dt. Ermes Morini sarà ancora il preparatore dei portieri, Matteo Tozzi il preparatore atletico con al fianco Lorenzo Dadina di ritorno da Ancona, mentre Erik Turrini e Daniel Neri saranno i collaboratori tecnici a supporto di Marchionni. Confermato anche Filippo Casalini nel ruolo di team manager.