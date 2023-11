’Ravenna Musica’ apre con l’Orchestra Leonore

Dal prossimo 13 febbraio all’8 maggio alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna, si terranno gli otto appuntamenti della stagione di punta dell’associazione Angelo Mariani: ‘Ravenna Musica’. "Siamo riusciti a mettere a punto un cartellone di qualità – spiega il direttore artistico Romano Valentini – in cui protagoniste saranno orchestre rinomate e interpreti d’eccezione. Il filo conduttore dei vari concerti è proprio l’alto livello dei musicisti, tutti vincitori di importanti concorsi e avviato a una carriera internazionale". Per il debutto, evento realizzato grazie alla Cassa di Risparmio di Ravenna, è attesa l’Orchestra Leonore, con la partecipazione del pianista Andrea Lucchesini, vincitore del concorso Fino Ciani, che sarà solista nel Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Chopin. Il 20 febbraio ci sarà il violoncellista Enrico Dindo, primo premio al concorso Rostropovich di Parigi, affiancato dall’Orchestra da lui fondata nel 2001, I Solisti di Pavia. Due i pianisti solisti di questa stagione. Il primo il 6 marzo: Nelson Goerner, argentino classe 1969, primo premio del concorso internazionale di Ginevra nel 1990, che proporrà i 10 preludi op. 23 di Sergej Rachmaninov e ‘Islamey’ Fantasia orientale op. 18 di Milij Balakirev. Il secondo, il 13 marzo. Alexandra Dovgan, pianista russa di soli 16 anni, definita geniale e già dotata di un’istintiva profondità e consapevolezza. Per l’occasione, si misurerà con Bach, Beethoven e Rackmaninov. Quello di domenica 24 marzo alle 15, sarà invece un appuntamento per le famiglie, con ‘Pierino e il lupo’ di Prokofiev proposta dall’Orchestra del conservatorio Verdi di Ravenna diretta da Federico Ferri. Il 7 aprile il duo formato dalla violinista Anna Tifu e il pianista Giuseppe Andaloro; il 26 con l’Orchestra Filarmonica ‘Vittorio Calamani’ guidata quest’anno da Nicola Valentini. Il finale, l’8 maggio, è affidato all’Orchestra da Camera di Mantova, nata nel 1981 e vincitrice nel 1997 del Premio Abbiati per la critica musicale. Si esibirà insieme al violinista ungherese Kristof Barati. Due i fuori programma: il gruppo Floyd Machine celebra i Pink Floyd il 2 febbraio e l’Orchestra Theresia di Alfredo Bernardini il 14 marzo.