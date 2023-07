Ravenna nella top 50 della Lonely Planet

C’è un elemento che più di altri fa infuriare il mondo del turismo sulle spiagge: fatta eccezione per le precauzioni in fatto di balneazione dei primissimi giorni, quella del 2023 sarebbe potuta essere sui lidi una stagione piegata sì dall’inflazione, ma forse non dall’alluvione. "Fino ad aprile i numeri erano da record: ci aspettavamo a Ravenna di superare i tre milioni di presenze, considerando anche la città d’arte", fa notare l’assessore al Turismo Giacomo Costantini. "La nostra città è stata inserita dalla rivista Lonely Planet fra le cinquanta migliori destinazioni al mondo. A noi potrà sembrare scontato, ma vi assicuro che in Australia o negli Stati Uniti non lo è". I presupposti insomma erano dei migliori: "ci troviamo invece davanti a un avvio di stagione peggiore di quelli dei tempi del Covid, nessuno nega l’evidenza". Costantini è il primo ad essere insofferente per una stagione balneare che sembra destinata a rimanere ‘maglia nera’. Al di là delle cause di forza maggiore – il meteo sfavorevole, l’alluvione che ha colpito con la maggiore violenza Faenza e la Bassa Romagna, cuore del bacino turistico dei lidi ravennati – troppe cose sembrano non avere funzionato, per attendismo o sottovalutazione del problema. "Fino a quando faentini e lughesi non avranno ricevuto i ristori le vacanze continueranno a essere in fondo ai loro pensieri. Per riportali al mare abbiamo bisogno di un decreto ricostruzione che ancora non c’è. Ad oggi per i locali che hanno registrato crolli negli incassi non possiamo fare altro che chiedere ulteriori ristori". Le responsabilità nella macchina-Italia sono forti anche sotto altri aspetti: "abbiamo chiesto alla Farnesina e al Ministero del Turismo di vigilare attraverso gli omologhi delle altre nazioni per evitare che si speculasse sulla tragedia che ha colpito la Romagna, e invece purtroppo non si è riusciti a porre un freno. L’Emilia Romagna è stata considerata da molti all’estero come un’unica grande zona rossa, quando invece i lidi non sono stati toccati. Il Ministero degli Esteri che si sarebbe dovuto occupare anche di questo. Negli altri paesi europei si è approfittato dell’alluvione per portare altrove i turisti? Sì, lo hanno fatto. E nella catena di comando, ben oltre il livello ravennate o regionale, qualcuno non ha fatto abbastanza per fermarli".

L’alluvione si abbatte su un settore già provato dall’inflazione: "tutti conosciamo quali sono i dati macroeconomici dell’Italia. C’è un tema enorme riguardante il potere d’acquisto delle famiglie italiane, che va risolto al più presto". Costantini non ci sta a vedere il dito puntato contro le campagne promozionali: "si sopravvaluta la capacità della comunicazione; la Romagna ha avuto per un mese gli occhi addosso per un evento catastrofico, il che causa inevitabilmente dei contraccolpi. Mi aspetto che la situazione migliori. Abbiamo fatto di tutto per mantenere in programma gli eventi".

f.d.