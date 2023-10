‘Ravenna Nightmare film fest’, omaggio a Friedkin e Cronenberg

Si avvicina il ‘Ravenna Nightmare Film Fest’, appuntamento fisso per gli amanti del cinema di genere, noir, fantasy, horror, thriller e ghost stories. Giunto alla sua 21esima edizione, il festival anche quest’anno porta sul grande schermo speciali anteprime, cortometraggi e film adatti per qualsiasi età.

Da martedì 14 a sabato 18 novembre, il Palazzo del Cinema e dei Congressi si prepara ad essere palcoscenico di tantissimi eventi, laboratori per studenti, masterclass per esperti e appassionati e ovviamente di serate con ospiti e film d’eccezione da trascorrere in compagnia del grande pubblico.

Qualche anticipazione: in collaborazione con Park Circus, verrà presentata la versione director’s cut di uno dei film più celebri di tutta la cinematografia horror: ’L’esorcista’ di William Friedkin di cui quest’anno si celebra il mezzo secolo di vita. Verrà anche proiettato ‘Videodrome’ di David Cronenberg, pellicola che compie 40 anni.