Ravenna ora fa rotta sul lusso. Boom per il cantiere degli yacht

Un investimento di diverse decine di milioni di euro e una visione definita: è quella del Gruppo Ferretti, che ha scelto di insediarsi sul porto di Ravenna rilevando aree Nadep Ovest e Rosetti Marino, avviando il nuovo cantiere navale nel 2024. A guidarlo è Anna Galasso, ingegnere e direttore di stabilimento, che racconta la trasformazione di questo polo produttivo. "Inizialmente ero l’unica dipendente – spiega Galasso. Oggi il sito ne conta circa 140 interni, tra operai e impiegati, di cui solo una decina ancora a tempo determinato. A questi si aggiungono oltre 200 collaboratori esterni, per un totale di 350-400 persone al giorno che ruotano attorno alla produzione. Una crescita che testimonia la solidità del progetto".

Ravenna si inserisce in una rete produttiva distribuita tra Ancona, Mondolfo, Cattolica, Forlì, Sarnico e La Spezia, con quest’ultima destinata alla produzione dei grandi yacht Riva. Forlì, quartier generale del Gruppo, ha trasferito le attività di varo a Ravenna, oggi snodo centrale anche per le imbarcazioni prodotte altrove. Nel sito ravennate si realizzano attualmente le linee Ferretti Infynito 80 e 90, il Ferretti 720 e i modelli Wally 100, Wally 150 e Wally 200. Alcune imbarcazioni, come il sesto esemplare Wally 150 e Infynito 80, verranno portate alle prossime fiere di settembre, tra cui Cannes, Genova e Montecarlo. Il cantiere si sviluppa su 100.000 metri quadrati, di cui 70.000 ex Rosetti Marino e 30.000 ex Nadep Ovest. Al momento sono attivi due capannoni produttivi, un altro per la verniciatura, uno con spogliatoi e mensa e un magazzino interno. Entro fine anno sarà riaperto il capannone originario, ora in ristrutturazione, che porterà a tre gli spazi di allestimento operativi sul cantiere. L’area comprende anche una palazzina uffici di quattro piani, che ospita spazi per l’accoglienza clienti e showroom riservati agli armatori. Notevole attenzione è dedicata alla sicurezza. Sono presenti 20 carriponte, ciascuno dotato di tre postazioni con linee vita, per consentire il lavoro in quota in totale sicurezza. Le stesse misure sono state installate anche sul travel lift e nelle cabine di verniciatura. "Per noi la sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un investimento in qualità e responsabilità", sottolinea Galasso. L’impatto visivo del cantiere è unico: le gradazioni di grigio, studiate per richiamare i brand Wally e Ferretti, spiccano tra i terminal del porto. "Siamo condannati al bello – afferma Galasso – perché chi costruisce bellezza deve anche viverla. L’aspetto estetico per noi è sostanza". E conclude: "Fino a poco tempo fa Ravenna era fuori dalle rotte del lusso. Oggi vi è entrata a pieno titolo".

Maria Vittoria Venturelli